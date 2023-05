Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Unter der Erde“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Unter der Erde“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 14. Mai 2023 um 17:35 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Es ist Sonntag Abend und das Wochenende ist fast rum. Dann ist vielleicht noch Zeit zum Entspannen und dafür eignet sich natürlich ein Buch hervorragend. Auch in dieser Woche bietet Apple wieder sein E-Book der Woche an, wir haben die Details dazu.

Das E-Book der Woche

Volkow, ein Dorf am Rand eines riesigen Tagebaugebiets. Täglich fressen sich die Bagger näher heran, in einigen Monaten wird das Dorf verschwunden sein. Doch die Bewohner bleiben, „man kümmert sich umeinander“.

Das erfährt Elias Haack am eigenen Leib, als er an einem heißen Sommertag nach Volkow kommt. Die Neugier auf seinen Großvater Wilhelm hat ihn in das so malerische wie abgelegene Dorf gebracht.

Elias hat Wilhelm seit über dreißig Jahren nicht mehr gesehen, doch das Wiedersehen währt nur kurz. Wilhelm stirbt, und Elias strandet bei der Suche nach seiner Herkunft, die weit in die Vergangenheit reicht, in Volkow. Es führt zwar ein Weg ins Dorf, aber wie es scheint, keiner mehr heraus.

Je länger er im Haus seines Großvaters bleibt, desto merkwürdiger kommen ihm die Dorfbewohner vor. Warum harren sie aus, obwohl die Bagger von Tag zu Tag näher rücken? Was haben sie zu verbergen? Und was hat das alles mit Elias zu tun?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

