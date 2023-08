Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Night of Lies“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. August 2023 um 20:20 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer die ersten beiden Folgen von „Ahsoka“ schon durchgesuchtet hat und nicht weiß, wie er die Zeit am Wochenende tot schlagen soll, der könnte doch ein Buch lesen. Genau hier kommt das E-Book der Woche von Apple zum Tragen.

Das E-Book der Woche

Als die 17-jährige Leah von ihrer Mutter auf das Eliteinternat Elm Castle in den Wäldern North Carolinas verbannt wird, merkt sie schnell, dass dort etwas nicht stimmt. Ihre Mitbewohnerin Carter bedroht sie, und im Wald stößt sie auf einen blutverschmiertenund scheinbar verwirrten Jungen. Außer Reese, die sich ihrer annimmt, und dem charmanten Jasper scheinen auf Elm Castle alle ziemlich durcheinander zu sein, seit vor zwei Jahren ein Mädchen spurlos verschwand. Leah beginnt zu ermitteln und entdeckt ein Geheimnis nach dem anderen …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book immer nur an dem jeweiligen Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen.

