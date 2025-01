Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „From the Embers – Sie müssen erst alles verlieren, um einander zu finden“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „From the Embers – Sie müssen erst alles verlieren, um einander zu finden“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. Januar 2025 um 14:17 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Auch wenn es jeden Tag ein kleines bisschen länger hell bleibt, wird es dennoch immer noch vergleichsweise früh dunkel. Ideal, um sich eine heiße Schokolade und ein gutes Buch zu gönnen. Damit sind wir bei Apples neuem E-Book der Woche.

Das E-Book der Woche

Erst rettet er sie aus den Flammen, dann rettet sie sein Herz

Bree und Rob, Eason und Jessica. Die befreundeten Paare sind unzertrennlich, doch als in einer tragischen Nacht ein Feuer ausbricht und Bree und Eason ihre Partner verlieren, liegt ihre Welt in Scherben. Auch Easons Haus wurde durch den Brand zerstört, und er steht mit seiner kleinen Tochter Luna vor dem Nichts. Kurzentschlossen nimmt Bree die beiden bei sich auf. Was als Zweck-WG beginnt, wird langsam zu einer richtigen Familie; Bree und Eason geben sich gegenseitig Halt. Doch sie haben nicht nur mit ihrem Verlust, sondern auch mit Schuldgefühlen zu kämpfen, als ihre Gefühle füreinander immer mehr über Freundschaft hinausgehen. Bis Geheimnisse aus der Vergangenheit ans Licht kommen und ihr Leben droht, ein zweites Mal in Flammen aufzugehen…

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.