Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Der Winzerhof – Das Prickeln einer neuen Zeit“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. Januar 2025 um 13:02 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wetter zeigt sich hinsichtlich der Temperaturen ambivalent und im Fernsehen ist aktuell recht viel Sport zu sehen. Wer darauf keinen Nerv hat und es sich einfach gemütlich machen möchte, könnte dies mit einem Buch tun. Genau hier kommt das E-Book der Woche von Apple zum Einsatz.

Das E-Book der Woche

Drei ungleiche Schwestern gegen alle Widerstände

Wiesbaden, 1945: Henni steht vor den Trümmern ihres Lebens. Der Krieg hat die Sektkellerei der Familie schwer beschädigt, und Hennis Mann wird in Russland vermisst. Zudem wartet sie verzweifelt auf ein Lebenszeichen ihrer jüngsten Schwester Bille, die als Krankenschwester an die Front gegangen ist. Hennis Schwester Lisbeth reist aus Berlin an, das Verhältnis der beiden ist allerdings zerrüttet. Als Bille unverhofft zurückkehrt, tief verstört und hochschwanger, fasst Henni neuen Mut: Sie wird die Sektkellerei retten. Doch als dort ein Feuer ausbricht, steht die Zukunft des Familienunternehmens endgültig auf dem Spiel.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

