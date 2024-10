Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Der treue Spion“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Der treue Spion“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 13. Oktober 2024 um 14:20 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wie jede Woche, legt Apple auch dieses Mal wieder ein E-Book der Woche zu einem besonders reduzierten Preis auf. In diesem Fall gehen wir zurück in das Europa zum Wechsel zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert, wo Spionage allgegenwärtig war.

Das E-Book der Woche

Ein französischer Diplomat verschwindet 1896 spurlos aus dem Münchner Hotel Vier Jahreszeiten.Vermutlich hat er Informationen zu einer neuen Erfindung besessen, die es ermöglicht, telegrafische Falschmeldungen zu produzieren. In den unruhigen Zeiten, auf die Europa zusteuert, birgt diese Technik eine zerstörerische Macht. Die Ermittlungen führen Gryszinski auf eine verhängnisvolle Reise mit düsterem Ausgang.

Zwanzig Jahre später hält ein grausamer Krieg die Welt im Klammergriff. Gryszinskis Sohn Fritz ist mittlerweile erwachsen und wird als Meldegänger an der Front in Verdun eingesetzt. Unverhofft gerät er an neue Indizien zum Fall des verschwundenen Diplomaten.Fritz begibt sich auf eine geheime Mission durch Europa, in der Hoffnung, zu Ende zu führen, was sein Vater begonnen hat.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

