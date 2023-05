Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Cards of Love 1. Die Magie des Todes“ für 1,99 Eur sichern

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Cards of Love 1. Die Magie des Todes“ für 1,99 Eur sichern

Verfasst von Patrick Bergmann // 6. Mai 2023 um 18:48 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wetter doof, Netflix doof, Disney+ doof, Apple TV+ doof. Wem es so ergehen sollte, der könnte doch mal wieder ein Buch lesen. Genau dafür bietet Apple wieder sein allwöchentliches E-Book der Woche an, welches lediglich 1,99 Euro kostet.

Giulietta ist gerade mit der Schule fertig und weiß nicht, was sie mit ihrem Leben anstellen soll. Einzig das Legen von Tarotkarten bereitet ihr Freude. Sie ist am Boden zerstört, als ihr Vater, den sie über alles liebt, angeblich bei einem Unfall in Venedig ums Leben kommt. Ausgerechnet in der Stadt, von der ihr Vater sie immer fernhalten wollte. Giulietta zieht trotz seiner Warnungen nach Venedig. Sie kommt im Grand Hotel ihres Onkels Vincenzo unter und merkt schnell, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Wer sind die seltsamen Schauspieler, die so großes Interesse an ihrer Tarotkunst haben? Und wer der mysteriöse Malvolio, der ihr seine Hilfe anbietet?

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

