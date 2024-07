Home Apps Cupertino überarbeitet wieder einmal seine Apple-Store-App: das ist neu

Cupertino überarbeitet wieder einmal seine Apple-Store-App: das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. Juli 2024 um 15:06 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Der Kauf neuer Hardware aus dem Hause Apple lässt sich über verschiedene Wege realisieren, dazu muss man nicht einmal mehr das Sofa verlassen. Entweder geht es direkt über die Webseite oder am iPad/iPhone direkt über die Apple-Store-App. Die hat nun ein großes Update spendiert bekommen. Wir geben euch einen kleinen Überblick.

Store-App in Version 6.0 ist nun verfügbar

Apple hat wieder einmal an der Navigation innerhalb der App gefeilt und eine neue Menüleiste eingeführt: Der Punkt „Für dich“ lockt mit auf den Nutzer zugeschnittenen Angeboten und rät etwa zum Abschluss kostenloser Probe-Abonnements für Dienste wie Apple Music und Apple Arcade. Die in der Mitte angeordnete Rubrik „Mehr machen“ verweist auf die sogenannten Sessions, die man in den jeweiligen Apple Stores buchen kann. Damit die Angebote stärker personalisiert werden können, ist zudem eine neue Datenschutz-Einstellung verfügbar.

Update ist kostenfrei

Die Apple Store-App bietet Zugang zu Informationen rund um alle Apple-Produkte und erlaubt den Kauf direkt aus der App. Das Update selbst lässt sich kostenfrei im iOS-App Store laden.

Der Konzern hat die Anforderungen minimal nach oben geschraubt. Anstelle von iOS 15 und Co. muss nun mindestens iOS 16 bzw. iPadOS 16 installiert sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.