Apple TV+ kündigt dritte Staffel der Sci-Fi-Serie „Foundation“ an –

Apple TV+ ist das Mekka für alle Fans von Science Fiction, gleich mehrere hochkarätige Serien aus diesem Genre laufen auf dem Streamingdienst aus Cupertino. Dabei wagte man sich auch an die Serienadaption der Bücher von Isaac Asimov. Im Sommer läuft die dritte Staffel an, wie man nun ankündigte.

Dritte Staffel von „Foundation“ angekündigt

Die Buchreihe galt ursprünglich als viel zu komplex, um diese als Serie oder in einem Film zu adaptieren. Apple TV+ wagte sich jedoch daran, und liefert demnächst die dritte Staffel aus. Diese setzt gut 150 Jahre nach dem Ende der zweiten Staffel an. Das Imperium der Cleonic-Dynastie schrumpft und am Horizont zeichnet sich durch den Bösewicht mit Spitznamen „The Mule“ ein neuer Bösewicht ab. Dieser will die Galaxie mithilfe von militärischer Gewalt und Gedankenkontrolle unterwerfen.Es ist jedermanns Vermutung, wer gewinnen wird, wer verlieren wird, wer leben wird und wer sterben wird, wenn Hari Seldon, Gaal Dornick, die Cleons und Demerzel eine potenziell tödliche Partie intergalaktisches Schachspiel spielen. Die dritte Staffel von „Foundation“ führt neue Charaktere und Stars ein, darunter Emmy-Preisträgerin Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Oscarträger Troy Kotsur und Pilou Asbæk. In der Serie spielen auch die wiederkehrenden Darsteller Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann und Rowena King.

Startet am 11. Juli

Bis zum Start dauert es noch etwas, die erste Folge der dritten Staffel wird am 11. Juli 2025 ausgestrahlt. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter, das Finale der dritten Staffel wird am 12. September 2025 ausgestrahlt werden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

