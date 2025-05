Home Deals Prime Day 2025 findet im Juli statt

Prime Day 2025 findet im Juli statt

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. Mai 2025 um 18:38 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Corona war für die Welt und unsere Generation auf vielen Ebenen ein einschneidendes Erlebnis, mit ungeahnten Auswirkungen. Konzerne wie Disney, Apple oder auch Amazon profitierten dabei enorm und feierten in der Zeit Rekordumsätze. Doch die goldenen Jahre sind vorbei und immer häufiger werden Rabattaktionen wiederholt, damit kommen wir zu Amazon.

Prime Day 2025 angekündigt

Der erste Prime Day fand 2015 statt und war ursprünglich als Zusatz zum Black Friday bzw. zum Black Mondes gedacht. In den vergangenen Jahren weichte der Onlinehändler dieses Credo immer weiter auf und führte diverse Prime-Day-Ableger über das Jahr verteilt ein. Wie dem auch sei, im Juli dürfen Schnäppchenjäger wieder aktiv werden, wie Amazon im hauseigenen Blog ankündigte. Konkret wollte man jedoch noch nicht werden. Der Prime Day 2024 fand am 16. und 17. Juli statt, in dem Zeitraum rechnen wir wieder mit dieser Aktion.

Erste Angebote zeichnen sich bereits ab

Über die Attraktivität der Angebote zum Prime Day lässt sich streiten, unstrittig ist hingegen, dass die Rabatte in der Höhe doch gesunken sind. Zum Start im Jahr 2015 konnte man sich darauf verlassen, dass es der beste Preis war. Mittlerweile sind viele Artikel auch abseits des Prime Day zum als Aktionsangebot gekennzeichneten Preis verfügbar. Dennoch gibt es offenkundig bereits erste Vorboten, nämlich die Router von eero:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.