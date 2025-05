Home Hardware IKEA und Sonos beerdigen Zusammenarbeit: SYMFONISK-Lautsprecher werden eingestellt

Die Lautsprecher von Sonos sind vergleichsweise teuer, umso spektakulärer war die Ankündigung der Zusammenarbeit mit IKEA. Sonos lieferte die Lautsprechertechnik, die Schweden tüftelten am Gehäusedesign – geboren war die SYMFONISK-Serie. Als Clou waren die Produkte sogar noch günstiger als die Originallautsprecher der Amerikaner. Doch damit ist nun Schluss.

Man geht getrennte Wege

Ganz in der Philosophie von IKEA hatte jeder der Lautsprecher aus der SYMFONISK-Reihe eine zusätzliche Funktion. Besonders beliebt waren der Regallautsprecher, der bis zu 3 Kilogramm tragen konnte, und der Lampenlautsprecher. Letzterer bot sich geradezu als Surround-Lautsprecher zur Soundbar an. Eine dritte Auflage wird es aber nicht mehr geben, gegenüber dem US-Magazin The Verge bestätigte ein Sprecher von Sonos das Aus der Kooperation.

Gründe bleiben unklar

Gründe für das Ende gibt es nicht und Sonos beraubt sich eines zusätzlichen Absatzmarktes. Doch vergangenen 12 Monate waren für das Unternehmen extrem turbulent, bis zu 60% seines Börsenwertes büßte Sonos ein. Allerdings gilt der Interims-CEO als Mann, der den Laden aufräumt und sich auf die Kernbereiche Lautsprecher und Software konzentriert.

Produkte sollen weiterhin gepflegt werden

Zeitnahe dürfte die SYMFONISK-Serie bei IKEA in den Abverkauf gehen, da dürfte sich der eine oder andere Schnäppchenjäger in Stellung bringen. Ob das clever ist, können und wollen wir nicht beantworten. Eigenen Angaben zufolge will Sonos die Lautsprecher auf Jahre hinaus pflegen und dafür Sorge tragen, dass diese reibungslos funktionieren. Ein Versprechen, welches bei Sonos in der Vergangenheit auf recht wackligen Füßen stand.

