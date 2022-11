Home iCloud / Services „Circuit Breakers“ lässt sich auf Apple TV+ streamen

„Circuit Breakers“ lässt sich auf Apple TV+ streamen

Apple TV+ bietet nicht nur hochwertige Serien für Erwachsene, auch an Kinder denkt man in Cupertino. Dazu zählt seit vergangenem Freitag auch die Serie „Circuit Breakers“, die sich neu auf dem Streamingdienst abrufen lässt.

„Circuit Breakers“

Hierbei handelt es sich um eine neue Sci-Fi-Serie, um genau zu sein. Die Serie stammt von Melody Fox und erzählt sieben Geschichten mit Kinderthemen aus dem Science-Fiction-Blickwinkel. Die halbstündige Serie erzählt Geschichten über das Erwachsenwerden. Es wird die Frage aufgeworfen, wie die Zuschauer in diesen verschiedenen Situationen handeln würden. Es handelt sich hierbei um eine Original-Serie, die sich speziell an Kinder bzw. ihre Familien richtet.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Als Darsteller sind unter anderem Callan Farris („Grimcutty“), Nathaniel Buescher („APB“), Veda Cienfuegos („Undone“), Cole Keriazakos („Southside“), Maz Jobrani („Immigrant“), Cale Ferrin („Endlings“), Quincy Kirkwood („Y: The Last Man“), Arielle Halili („Less Than Kosher“), Gavin MacIver-Wright („Odd Squad: Mobile Unit“), Khiyla Aynne („13: The Musical“) und Maya McNair („Clarice“) zu sehen. „Circuit Breakers“ wurde erstmals Ende August 2022 als Teil des Herbstprogramms von Apple TV+ für Kinder und Familien angekündigt. Die Serie wird halbstündige Episoden enthalten, die jeweils eine eigene Geschichte behandeln. Alle sieben Folgen sind auf Apple TV+ nun verfügbar.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!