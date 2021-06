Home Apple „Central Park“: Apple TV+-Comedy geht bald in zweite Staffel

Noch eine Serie auf Apple TV+ geht in die zweite Runde: „Central Park“ startet Mitte des Monats in die zweite Staffel. Zuvor waren bereits die Starttermine von „See“ und „The Morning Show“ bekanntgegeben worden.

Apple TV+ nimmt langsam wieder Fahrt auf: Zuletzt wurde der Starttermin für die zweite Staffel einer weiteren Serie auf dem Streamingdienst von Apple bekanntgegeben worden: „Central Park“ wird am 25. Juni auf Apple Tv+ auf Sendung gehen.

„Central Park“ wird von Loren Bouchard („Bob’s Burgers“) produziert. Die Serie zeigt, wie eine New Yorker Familie versucht zu verhindern, dass ihr Zuhause im Central Park der Metropole einer Wohnanlage weichen muss.

„Central Park“ wurde für den Emmy nominiert

Die Serie hatte immerhin eine Nominierung für den begehrten Emmy erhalten, eine Auszeichnung konnte die Produktion allerdings nicht mitnehmen.

Nachdem am 25. Juni – einem Freitag – die erste Folge der neuen Staffel auf Apple TV+ zu sehen sein wird, folgen weitere Episoden dann wie üblich jeweils am Freitag.

Einen Trailer zur zweiten Staffel gibt es auch bereits:

Zuvor hatte Apple bereits den Start der zweiten Staffel von „See“ angekündigt, Apfelpage.de berichtete. Auch „The Morning Show“ wird wie berichtet bald fortgesetzt, bis dahin dauert es jedoch noch etwas länger. IUnterdessen hat Apple eine neue Science-Fiction-Serie an Land gezogen: In „Invasion“ geht es buchstäblich um alles, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

