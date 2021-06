Home Apple „Invasion“ auf Apple TV+: Erster Trailer zur neuen SF-Serie veröffentlicht

„Invasion“ auf Apple TV+: Erster Trailer zur neuen SF-Serie veröffentlicht

Apple TV+ erhält eine neue Serie. Der Streamingdienst von Apple wird noch in diesem Jahr durch einen Science-Fiction-Titel ergänzt. In „Invasion“ geht es um – nun, eine Invasion von Außerirdischen.

Der Katalog von Apple TV+ wächst weiter: Apple hat den Start einer neuen Serie noch in diesem Jahr angekündigt. Diesmal ist der Neuzugang im Genre der Science-Fiction angesiedelt.

Bei „Invasion“ geht es allerdings nicht sehr subtil zu: Eine Invasion von Außerirdischen bedroht die Erde. Die Protagonisten ziehen zunächst noch nicht an einem Strang.

Start von „Invasion“ im Herbst auf Apple Tv+

Apple hat nun einen ersten Trailer zu der neuen Produktion auf YouTube veröffentlicht.

In den Hauptrollen bei „Invasion“ sehen die Zuschauer Sam Neill, Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Firas Nassar und Shioli Kutsuna.

Die Serie soll laut Apple am 22. Oktober starten. Daneben hat Apple in Zukunft noch weitere SF-Inhalte im Programm: Mit „Silo“ kommt eine neue Endzeitserie auf Apple TV+. Die Rechte an der Romanvorlage in drei Teilen hatte sich Apple vor kurzem gesichert, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Wann dieser Neuzugang auf Apple TV+ zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Apple Tv+ kostet 4,99 Euro im Monat, allerdings schauen aktuell noch viele Kunden mit einem kostenlosen Probe-Abo zu. Es ist nicht absehbar, wann Apple mit Apple TV+ tatsächlich Geld verdienen wird. Aktuell steckt das Unternehmen lediglich Geld hinein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!