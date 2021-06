Home Apple Video: Apples Tim Cook spricht zu Europäern über den Datenschutz

Applechef Tim Cook spricht zu Europa: Ein neues Video adressiert speziell Kunden in der alten Welt. Kern seiner Aussagen ist der Datenschutz und die Bedeutung, die ihm bei Apple zukommt. Das Video ist Werbesendung und Rechtfertigung gleichermaßen.

Apple greift erneut sein wichtigstes Thema auf: Seit einigen Jahren steht der Datenschutz ganz oben auf der Agenda, wenn es darum geht, das eigene Bild in der Öffentlichkeit zu pflegen. Dieser Linie folgt auch ein neues Video, das Apple unlängst auf seinem Kanal bei YouTube veröffentlicht hat.

Darin sagt Apples CEO Tim Cook noch einmal das, was er in der Vergangenheit schon zu unzähligen Gelegenheiten gesagt hatte.

Datenschutz ist für Apple ein Menschenrecht

Um es gleich zu sagen: Wer diese Aussage von Cook schon kennt, wird in diesem neuen Statement nichts relevantes neues hören.

Dieses jüngste video zielt speziell auf Apple-Kunden in Europa, doch die Aussagen sind bei Wortwahl und Ton kaum anders als vergleichbare Statements zuvor. Warum also diese neuerliche Wiederholung?

Einerseits war Cook zuvor bereits auf einer französischen Tech-Konferenz zu Wort gekommen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Außerdem ist Apple aktuell bemüht, gute Presse zu machen, droht dem Konzern doch eine empfindliche Regulierung in verschiedenen Schlüsselmärkten. Ob die Trommelei Wirkung zeigt, muss sich noch zeigen.

Wer möchte, kann sich die Ausführungen Cooks in unten eingebettetem Video in voller Länge anhören.

