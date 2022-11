Home Betriebssystem Cell Broadcast: Warnungen bei extremer Gefahr jetzt auch am iPhone

iOS unterstützt ab sofort auch den Informationsdienst Cell Broadcast. Diese aus den Anfangszeiten des Mobilfunks stammende Lösung erlaubt es, Nachrichten an alle Mobiltelefone in einer Funkzelle zu senden. In den letzten Jahren war SMS-CB, wie der Dienst auch genannt wird, in der Bedeutungslosigkeit versunken, er kann allerdings in Notlagen eine wertvolle Warnmöglichkeit sein.

Apples iPhones unterstützen ab sofort auch Cell Broadcast. Damit können kurze Textnachrichten an alle Geräte in einer Funkzelle gesendet werden.

Viele ältere Nutzer werden den Dienst noch aus früheren Zeiten kennen. Damals ließen sich CB-Kanäle anhand einer spezifischen Nummer abonnieren und so etwa Wetterinformationen oder Börsenkurse empfangen, doch mit Aufkommen des mobilen Internets verschwanden diese Angebote.

So funktioniert Cell Broadcast auf dem iPhone

Mit den jeweils aktuellen Versionen iOS 16 aufwärts sowie iOS 15.7 wird Cell Broadcast am iPhone unterstützt. Zu finden sind die Einstellungen hierfür in den Einstellungen unter Mitteilungen ganz unten.

Der Empfang von Nachrichten bei extremer Gefahr und allgemeine Gefahrenmeldungen ist automatisch aktiviert, hier müsst ihr nicht tätig werden. Der Empfang von Testwarnungen kann aktiviert werden.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schreibt zur Einführung von Cell Broadcast zur Bevölkerungswarnung in Deutschland:

Mit dem bundesweiten Warntag 2022 soll in Deutschland eine intensive operative Testphase des neuen Warnkanals Cell Broadcast beginnen. Am Warntag soll erstmals eine Testwarnmeldung in der höchsten Warnstufe versandt werden. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI), das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und die Bundesnetzagentur (BNetzA) arbeiten dazu eng mit den in Deutschland tätigen Mobilfunkanbietern sowie den Software- und Endgeräteherstellern zusammen.

In der Testphase ist noch kein vollständiger Wirkbetrieb vorgesehen. Die Einführung des neuen Warnkanals Cell Broadcast ist noch nicht abgeschlossen. Damit der Wirkbetrieb rechtzeitig aufgenommen werden kann, bauen die beteiligten Akteure die notwendigen Anwendungen sowie technischen Einrichtungen für den Einsatz von Cell Broadcast als Warnmittel sukzessive aus. Gleichzeitig werden für den Empfang der Nachrichten ggfs. erforderliche Updates der Smartphone-Betriebssysteme vorgenommen. Alle Beteiligten stimmen die Abläufe systematisch aufeinander ab, optimieren und testen sie intensiv. Der Warnkanal Cell Broadcast wird nach dem Ende der Testphase Ende Februar 2023 für die warnenden Stellen im Modularen Warnsystem des Bundes (MoWaS) freigeschaltet.

