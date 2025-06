CarPlay, Musik und Notizen: Diese fünf iOS 26-Features gelten als sicher

In wenigen Tagen stellt Apple mit iOS 26 den Nachfolger von iOS 18 vor. Kurz vor Erscheinen hat eine anonyme Quelle neue Informationen bezüglich der neuen iPhone-Software verraten. Eine in der Vergangenheit hohe Treffsicherheit machen das Ganze glaubwürdig.

Über den Leak berichtet exklusiv 9to5Mac. Die Plattform attestiert der Quelle eine hohe Glaubwürdigkeit, weshalb davon auszugehen ist, dass die folgenden Änderungen tatsächlich Teil von iOS 26 sein werden.

Automatische Übersetzung und Umfragen in iMessage

iMessage bekommt wieder mal ein paar neue Funktionen. Unter iOS 26 soll Apples Messenger eingehende und ausgehende Nachrichten automatisch übersetzen können. Zudem wird es wohl Umfragen geben, die vor allem in Gruppen von Nutzen sein können.

Neue Animationen in Apple Music

In Apple Music wird es neue Animationen geben. Apples Musikstreaming ist für eine besonders schöne Aufmachung bekannt, in der App gibt es schon länger animierte Album-Cover und Songs in der „Aktuellen Wiedergabe“. Unter iOS 26 soll der Sperrbildschirm über die gesamte Display-Fläche mit animierten Covern gefüllt werden können.

Apple CarPlay in neuem Glanz

Neben einer neuen Namensgebung und etwa KI-Pflege von Apple Intelligence gilt als sicher, dass Apple all seinen Betriebssystemen einen neuen Anstrich verpassen wird. iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS sollen sich an visionOS orientieren. Mit iOS 26 wird wohl auch CarPlay angepasst.

Export von Apple Notizen

Zuletzt ist sich die Quelle sicher, dass Apple Notizen ab iOS 26 den Export zulässt. Damit können Notizen auch in anderen Apps genutzt werden.

Freut ihr euch auf die WWDC 25 und einige der neuen Features? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.