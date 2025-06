Wie befürchtet: Google bringt mehr Werbung in YouTube Premium Lite

Werbung ist für Google essenziell, dies gilt auch für die Plattform YouTube. Wer diese nicht sehen will, muss in die Tasche greifen und YouTube Premium abonnieren. Seit Anfang März gibt es auch ein abgespecktes Modell, YouTube Premium Lite genannt – welches nun noch etwas unattraktiver gemacht wurde.

YouTube Premium Lite bekommt mehr Werbung

Für dieses Abo muss man monatlich 5,99 Euro investieren und einige Abstriche in Kauf nehmen, so wird gelegentlich Werbung ausgespielt. Dieses „Gelegentlich“ wird von YouTube aber ausgeweitet: erste Nutzer werden aktuell darüber informiert, dass dass in Zukunft unter anderem Werbung direkt in den Shorts zu sehen sein wird. Die „meisten Videos“ bleiben werbefrei, so Google. Wie wir nun erfahren, ist das Auslegungssache.

Was bietet YouTube Premium Lite?

Kommen wir zunächst zum Preis: YouTube Premium Lite wird monatlich 5,99 Euro kosten. Dafür soll die Werbung deutlich reduziert werden, drei Ausnahmen gibt es diesbezüglich allerdings:

Musikvideos

Shorts

Aufrufe über den Browser

Mehr Werbung und dazu die vorhandenen Einschränkungen, kein Download sowie das Fehlen von Abspielen der Videos im Hintergrund, werten das Abo unserer Meinung nach weiter ab.