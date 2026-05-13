iPhone Ultra: Nur zwei Farben für den Falter?

Im Herbst soll Apples erstes faltbares iPhone auf den Markt kommen. Das neue Top-Modell, das Gerüchten nach als iPhone Ultra vermarktet werden könnte, wird es aber womöglich nur mit wenig farblicher Vielfalt geben. Lediglich zwei Farbvarianten soll Apple vorgesehen haben.



Apples erstes faltbares iPhone, das voraussichtlich als „iPhone Ultra“ auf den Markt kommen soll, könnte laut mehreren Leaks nur in einer sehr kleinen Farbauswahl erscheinen. Demnach plant Apple zum Start offenbar lediglich zwei Farbvarianten.

Bereits im Februar hatte der Weibo-Leaker „Instant Digital“ berichtet, dass das Foldable nur in zwei Farben angeboten werde. Als sicher galt damals lediglich eine weiße Version, die zweite Farbe blieb zunächst offen. Neue Informationen aus der Lieferkette deuten nun darauf hin, dass Apple zusätzlich eine dunkelblaue beziehungsweise indigofarbene Variante plant, die an das „Deep Blue“ des iPhone 17 Pro erinnern soll.

Keine echten Hingucker-Farben

Auffällige oder besonders kräftige Farben seien dagegen nicht vorgesehen. Damit würde Apple beim iPhone Ultra einen ähnlichen Weg einschlagen wie einst beim iPhone X, das 2017 zunächst nur in Silber und Space Grau angeboten wurde.

Branchenbeobachter sehen dafür mehrere Gründe. Zum einen gilt die Produktion des faltbaren iPhones als technisch besonders anspruchsvoll. Jede zusätzliche Farbvariante erhöht die Komplexität der Fertigung und Produktionslogistik. Zum anderen rechnen Analysten ohnehin mit begrenzten Stückzahlen zum Marktstart.

Der Analyst Ming-Chi Kuo hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass Apple bei Produktion und Lieferkette noch mit Herausforderungen kämpfe. Eine stabile Versorgung des Marktes könnte sich demnach bis 2027 hinziehen. Auch die häufig genannten Produktionszahlen von 15 bis 20 Millionen Geräten sollen sich laut Kuo auf mehrere Jahre beziehen und nicht allein auf das erste Verkaufsjahr.

Hinzu kommt der erwartete hohe Preis. Laut Bloomberg könnte das iPhone Ultra die Marke von 2.000 US-Dollar überschreiten. Apple dürfte daher davon ausgehen, dass Käufer eines solchen Premiumgeräts weniger Wert auf eine breite Farbauswahl legen.

Die Vorstellung des iPhone Ultra wird derzeit gemeinsam mit iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max für September 2026 erwartet.