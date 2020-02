Bringt Apple die AirPods Pro in einer Lite-Version und einen neuen iMac im Herbst?

Apple soll an einer neuen Generation der AirPods Pro arbeiten. Diese wird vermutlich nicht vor Herbst vorgestellt werden, auch ein neuer iMac befindet sich womöglich in Vorbereitung, mit neuen Apple Watch- und iPad-Modellen wird ohnehin gerechnet.

Apple arbeitet angeblich an einer weiteren Version der AirPods Pro. Dieser AirPod Lite genannte Kopfhörer befinde sich aktuell gerade in einer frühen Vorbereitungsphase der Produktion durch Apples Auftragsfertiger, heißt es aktuell in einem Bericht der Digitimes. Das in Taiwan erscheinende Blatt liefert häufig teils sehr interessante Einblicke in Apples Lieferkette, die jedoch nicht immer ganz akkurat ausfallen, auch bedingt durch das frühe Stadium einiger Entwicklungen. So ist auch in diesem Fall noch völlig unklar, was es mit den AirPod Lite auf sich hat. Die AirPods Pro wurden erst im Oktober eingeführt und wurden ein großer Erfolg, inwieweit man hier eine abgespekcte Version schaffen kann, die sich von den aktuellen AirPods 2 abgrenzt, oder ob schlicht eine AirPods 3-Aktualisierung gemeint ist, ist noch unklar. Erst gestern berichteten wir allerdings, dass Apple wohl mehr als 100 Millionen AirPods und andere Bluetooth-Headsets bis Jahresende verkaufen wird.

Auch neuer iMac und Apple Watch im Herbst

Weiter soll Apple auch an einem neuen iMac arbeiten. DAs ist bemerkenswert, denn in dieser Richtung hat Apple schon lange keine Akzente mehr gesetzt. Ob hier lediglich ein Hardware-Update vorgenommen wird oder Apple einen von Grund auf neu designten Desktop bringt, bleibt abzuwarten. Zuletzt waren jedoch aufregende Patente eines iMac aus Glas aufgetaucht. Daneben spricht Digitimes von neuen iPad und Apple Watch-Modellen, die aber ohnehin erwartet werden.

iMac, Apple Watch Series 6, iPad Pro und neue iPhone-Top-Modelle werden wir wohl im Herbst sehen, ob flankiert durch neue AirPods oder nicht, wird sich zeigen.

