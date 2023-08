Home Apple Bloomberg: AirPods mit USB-C sollen auf iPhone-Keynote vorgestellt werden

Apples iPhone 15 wird aller Wahrscheinlichkeit nach erstmals mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein. Damit wird es auch für die übrigen Zubehörprodukte aller höchste Zeit für die Umstellung. Wie es aussieht, möchte Apple auch bereits bald damit anfangen.

Apple wird den Lightning-Anschluss langsam in die mehr als verdiente Rente schicken, an seine Stelle treten wird USB-C, das in der Branche inzwischen mehr oder weniger Standard geworden ist. Das bedeutet nicht nur, dass das iPhone einen neuen Anschluss bekommt, auch die Zubehörartikel benötigen eine aktualisierte Lademöglichkeit.

Apple wird dem Rechnung tragen und bereits auf der Keynote zur Vorstellung des iPhone 15 die AirPods mit einem USB-C-Port vorstellen, so heute ein Bericht der Agentur Bloomberg.

Welche AirPods werden zuerst aktualisiert?

Der in der Regel gut informierte Mark Gurman der Nachrichtenagentur ging allerdings nicht weiter ins Detail und sagte nichts über eventuell angepasste Funktionen oder Verbesserungen, es ist aber eher damit zu rechnen, dass einzig der Anschluss am Case sich ändert. Es ist somit unklar, ob Apple zunächst die Standard-AirPods mit einem aktualisierten Lade-Case ausstatten wird, oder eine andere Variante, am Ende ist es aber auch von nachranziger Bedeutung.

Alle AirPods-Varianten müssen mit einem USB-C-Case in die Auslieferung gehen, des Weiteren alle Beats-Modelle, jedes Magic Trackpad, Magic Keyboard und alle weiteren Produkte, die Apple aktuell noch mit etwas anderem als USB-C ausliefert.

Wie lange es dauern wird, bis alle Produkte im Portfolio umgestellt sind, ist noch nicht klar, die Umstellung könnte sich allerdings hinziehen.

