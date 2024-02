Home Apple Bildbearbeitung auf Zuruf: Apple veröffentlicht Vorschau möglicher KI-Features für iOS

Apple hat ein generatives KI-Modell veröffentlicht, mit dem sich Bilder auf Zuruf bearbeiten lassen. So wird ein Himmel blauer oder ein neuer Hintergrund kommt ins Bild. Das MGIE genannte Modell ist derzeit eine frühe Beta und das sieht man, aber es könnte früher oder später Eingang in eine iOS-Version finden, etwa in die Fotos-App.

Apple hat definitiv den Kampf angenommen, der seit Monaten um die Vorherrschaft bei KI-Kompetenzen geführt wird und in dem vor allem Namen wie OpenAI, Microsoft, Meta und Amazon genannt werden. Bekannt wurde zuletzt bereits, dass erstmals wohl in iOS 18 substanzielle KI-Features auch am iPhone auftauchen sollen, dabei wurden auch einige Anwendungsbeispiele genannt, richtig konkret wurde es aber nicht.

Nun aber gibt eine Veröffentlichung von Apple eine Vorgeschmack auf das, was man planen könnte: MGIE, kurz für Multi-modales, großes Sprachmodell zur geführten Bildbearbeitung, ist ein Feature zur textbasierten Bearbeitung von Fotos. Neu hier: Der Nutzer kann einfach per getippter Anweisung sagen, wie er das Bild haben möchte.

Hintergründe, Farbe, Kontraste und Helligkeit

„Mach den Himmel blauer“ sorgt etwa dafür, dass der betreffende Bildausschnitt im ersten Schritt identifiziert und die Sättigung dann um 20% erhöht wird. Mit getippten Befehlen können auch Kontrast, Farbe, Hintergrund oder Helligkeit angepasst werden. Zudem kann MGIE Objekte ergänzen und auch Bilder mischen, auch Bearbeitungsschritte wie Zuschneiden und Drehen sind möglich., ebenso die Anwendung von Filtern. Medienberichte sprechen von einer beeindruckenden Demonstration von Alltags-KI.

Wenn das erste Ergebnis nicht zusagt, kann der Nutzer die Anweisung verfeinern. All das ist von KI-Bildgeneratoren bekannt, die schon länger am Markt sind.

MGIE ist aktuell in einer öffentlichen Beta verfügbar und die Ergebnisse sind auch noch weit von Perfektion entfernt, zudem ist die Auflösung begrenzt. Das Projekt zeigt aber, in welche Richtung die Reise geht. In zukünftigen iOS-Versionen dürfte sich eine solche Möglichkeit der Bildbearbeitung in natürlicher Sprache in der Fotos-App wiederfinden. Ob das bereits mit iOS 18 der Fall sein wird, muss sich noch zeigen.

