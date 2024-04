Home Betriebssystem Beta: iOS 17.5 und iPadOS 17.5 in erster Testversion für Entwicklr

Apple hat heute Abend iOS 17.5 und iPadOS 17.5 Beta 1 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Damit beginnt der nächste Zyklus für Updates der noch aktuellen Systeme. iOS 17.5 und iPadOS 17.5 könnten kurz vor der WWDC 2024 für alle Nutzer erscheinen, die Mitte Juni stattfindet.

Apple hat am heutigen Abend iOS 17.5 und iPadOS 17.5 Beta 1 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Beta folgt einige Zeit auf die Veröffentlichung von iOS 17.4 und dem nachgeschobenen Update iOS 17.4.1 für alle Nutzer.

Registrierte Entwickler können sich die neue Beta von iOS 17.5 und iPadOS 17.5 ab sofort laden und installieren. Um die Installation der neuen Beta starten zu können, muss der Bezug von Betas in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update eingeschaltet sein, während der Nutzer mit der für das Developer-Programm registrierten Apple-ID angemeldet ist.

Noch keine Details zu Neuerungen in iOS 17.5

Aktuell ist noch nichts darüber bekannt, welcher Art die Neuerungen, Änderungen oder möglichen Fehlerbehebungen in der neuen Beta sind. Das Update dürfte einige weitere Anpassungen für Nutzer in der EU am iPhone mit sich bringen.

iOS 17.5 und iPadOS 17.5 werden in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet. Die Updates könnten noch vor der WWDC 2024 in ihren finalen Versionen erscheinen.

Habt ihr interessante Beobachtungen zur neuen Beta gemacht? Hinterlast eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

