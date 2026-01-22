Bericht: Apple baut Siri zum Chatbot um

Vor anderthalb Jahren hat Apple eine KI-unterstützte Siri angekündigt, in diesem Jahr dürften den Worten endlich Taten folgen. Dabei hat das Fiasko um die smarte Sprachassistentin Spuren hinterlassen, die Apple einem Bericht nach mit iOS 27 beseitigen will. Die Rede ist von einem neuen Interface in Form eines Chatbots.

Seit 2011 ist Siri auf dem Markt, die Weiterentwicklung wurde von Apple stiefmütterlich angegangen und fand ihren unrühmlichen Höhepunkt im Versprechen von neuen KI-Funktionen auf der WWDC 2024. Entsprechende Werbevideos nahm Apple nach einer Klage wegen irreführender Werbung offline, die beworbenen Funktionen sind knapp zwei Jahre später immer noch nicht verfügbar. Das schlechte Image von Siri will Apple durch ein neues Interface aufpolieren – und die dann KI-fähige Assistentin mit iOS 27 zum Chatbot ausbauen.

Vorteil liegt in tiefer Integration

Das berichtet Mark Gurman von Bloomberg und beruft sich dabei auf Informationen von Insidern, die mit der Sache vertraut sein sollen. Demnach soll die neue Siri ähnlich wie ChatGPT funktionieren, ihre Vorteile aber durch eine tiefe Integration in Apps auf iOS, iPadOS und macOS ausspielen.

Der Chatbot Siri wird mit iOS 27 demnach auf gewohnten Weg über das Sprachkommando oder einen langen Druck des Power-Buttons auf iPhone und iPad ausgelöst. Die Umwandlung und die mit Apples Ökosystem einhergehenden Vorteil würden ein aktuell bestehende und Gerüchten nach zu erweiternde Integration von ChatGPT und Gemini überflüssig machen. Die neue Siri wird dabei von Googles grundlegenden Modellen trainiert, die Gemini zu einer phänomenalen Aufholjagd gegenüber dem Pionier ChatGPT verholfen haben.