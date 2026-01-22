Wolt baut seine App zu einem Marktplatz um: das müsst ihr wissen

Wolt hat einen globalen Relaunch seiner App vorgestellt und das Update zeitgleich in allen 30 aktiven Märkten ausgerollt. Mit dem neuen Auftritt vollzieht das Unternehmen einen strategischen Kurswechsel: Weg von der reinen Essenslieferung, hin zu einer produktorientierten Shopping-Plattform für den urbanen Alltag.

Vom Lieferdienst zur lokalen Shopping-App

Im Zentrum des Relaunchs steht eine deutlich breitere Positionierung. Über die Wolt-App lassen sich nun gezielt Produkte aus Kategorien wie Lebensmittel, Apotheke, Beauty, Elektronik und stationärem Einzelhandel entdecken und bestellen. Alles läuft über eine zentrale Oberfläche, die den Zugang zu lokalen Angeboten vereinfachen soll.

Produkt statt Geschäft im Fokus

Kern des Updates ist eine grundlegend neue Navigationslogik. Statt einzelner Händler stehen nun Produkte im Mittelpunkt. Nutzer können direkt nach Artikeln suchen oder sich durch neu strukturierte Kategorien bewegen. Angebote verschiedener Händler werden anbieterübergreifend dargestellt und lassen sich miteinander vergleichen.

Kategorien wie Kopfhörer, Pflegeprodukte oder Tiefkühlwaren verfügen über eigene Filter und Unterstrukturen. Das Einkaufserlebnis orientiert sich damit stärker an klassischen E-Commerce-Plattformen – mit dem Unterschied, dass weiterhin lokale Anbieter im Fokus stehen. Für iPhone-Nutzer ist der Relaunch besonders relevant: Wolt positioniert die iOS-App klar als zentralen Einstiegspunkt für lokales Shopping und orientiert sich bei Suche, Navigation und Darstellung sichtbar an bekannten iOS- und App-Store-Konzepten.

Überarbeitete Suche mit KI-Unterstützung

Parallel zum neuen Design wurde auch die Suchfunktion technisch neu aufgebaut. Ein lernendes KI-Modell ordnet Suchanfragen automatisch passenden Bereichen wie Gastronomie, Lebensmitteleinzelhandel oder Apotheken zu. Ziel ist es, Nutzer schneller zu relevanten Ergebnissen zu führen – unabhängig davon, ob sie gezielt suchen oder sich inspirieren lassen. Zu den Neuerungen zählen unter anderem:

eine universelle Suche über alle Kategorien hinweg

ein zentraler Einstiegspunkt für Browsing und Suche

thematisch strukturierte Produktansichten

Vorteile für Händler und verändertes Nutzungsverhalten

Für Partnergeschäfte bedeutet der Relaunch eine höhere Sichtbarkeit außerhalb des eigenen Store-Kontexts. Produkte erscheinen in passenden Kategorien und erreichen Nutzer früher im Entscheidungsprozess. Gleichzeitig bildet das neue Interface die Grundlage für zusätzliche Produktbereiche und Funktionen.

Nach Angaben von Wolt zeigen erste Tests ein verändertes Nutzungsverhalten: schnellere Produktsuchen, mehr Interaktionen außerhalb der Restaurantkategorien und zweistellige Zuwächse bei Bestellungen über mehrere Produktbereiche hinweg. Bereits mehr als 20 Prozent aller Bestellungen entfallen demnach auf den Einzelhandel.

Mit dem globalen App-Relaunch macht Wolt deutlich, dass die Plattform langfristig mehr sein will als ein Essenslieferdienst – sondern ein zentraler digitaler Zugangspunkt für lokalen Handel in Städten.