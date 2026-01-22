Bericht: Apple arbeitet an KI-Anstecker in AirTag-Größe

Wer erinnert sich noch an den Humane AI Pin? Das Gerät sollte den KI-Gebrauch auf eine neue, ausschließliche verbale Stufe heben und per magnetischer Befestigung am Oberteil getragen werden. Das von ehemaligen Apple-Mitarbeiter gegründete Projekt scheiterte und verkaufte sich selbst zum Spotpreis an HP. Nun scheint der iPhone-Konzern einen ähnlichen Formfaktor entwickeln zu wollen – mit mehr Erfolg?

Wie The Information berichtet, entwickelt Apple ein entsprechendes Produkt in der Größe eines AirTag. Das Gerät soll frühestens 2027 auf den Markt kommen und mit diversen Lautsprechern, Mikrofonen und Kameras ausgestattet sein. Der Bericht merkt aber auch an, dass es sich um ein sehr frühes Entwicklungsstadium handelt und ein Markteintritt nicht sicher ist.

Echtes Potential oder verschwendete Mühe im KI-Rennen?

Laut dem Bericht von The Information handelt es sich bei diesem Gerät um den Versuch Apples, die für 2026 erwartete Hardware von OpenAI und Jony Ive zu kontern. Der ChatGPT-Gründer und Apples Ex-Designchef gaben unlängst eine Kooperation bekannt, um dem Chatbot eine maßgeschneiderte Hardware zu verpassen.

Unklar ist, ob das alleinstehende Produkt auf Anhieb überzeugen kann oder ein ähnliches Schicksal wie dem Humane AI Pin droht. Der Vorteil Apples könnte hier die nahtlose Zusammenarbeit mit iPhone, Apple Watch und AirPods sein.

Klingt ein solches Produkt für euch interessant oder ist das eher der verzweifelte Versuch Apples, im KI-Rennen mitzuhalten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.