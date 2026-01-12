Jetzt ist es amtlich: Siri wird in Zukunft durch Googles KI-Modell Gemini angetrieben. Damit ist zumindest mittelfristig nur noch ein Google-basierter Sprachassistent nativ auf Smartphones verfügbar.

Es hatte sich bereits angedeutet, dass Googles Gemini Siris neue Seele wird, nun besteht Gewissheit: Google bestätigte heute, dass sein Sprachmodell zukünftig essenziell zu Apples Siri beitragen wird.

Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google’s Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a more personalized…

Die Gemini-Technologie soll genutzt werden, um die lange geplante verbesserte Version von Siri zu realisieren. Diese soll persönlichere Antworten geben und Fragen auch im Kontext verstehen, etwas, an dem Apple eigenen Ankündigungen nach bereits seit Ewigkeiten arbeitet, ohne es je hinzubekommen.

Offene Fragen bei Apple Intelligence

Wie umfangreich die Gemini-Integration in Siri und Apples Ökosystem werden wird, ist noch nicht absehbar. Apple möchte weiterhin an seinem Ansatz der Private Cloud festhalten, so dürften die lizenzierten Gemini-Instanzen auf Apples eigenen Servern laufen und sicherlich auch einige Modifizierungen aufweisen.

Apples eigene Sprachmodelle, die offline und lokal auf iPhone und Mac etwa die Schreibtools von Apple Intelligence ermöglichen, wird man indes sicherlich parallel weiterentwickeln. Schon länger deutet sich in der KI-Entwicklung ein Ende der Verbesserung durch Skalierung an. Kleinere, spezialisierte Sprachmodelle versprechen ein dramatisch besseres Verhältnis von Aufwand zum Ergebnis und Apple hat hier einige viel versprechende Ansätze vorzuweisen. Das ändert jedoch nichts daran, dass vorerst nur noch Googles Technologie für Sprachassistenten auf Smartphones eine Rolle spielt, was den Wettbewerbsaspekt in diesem Bereich zunächst faktisch außer Kraft setzt.