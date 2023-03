Home Sonstiges Beats x „Girls Don’t Cry“: Apple kündigt neue Special Edition der Beats Flex an

Apple hat neue Beats-Flex-Kopfhörer angekündigt, die in Zusammenarbeit mit der japanischen Marke „Girls Don’t Cry“ entstanden sind und bereits in wenigen Tagen verfügbar sein werden. Das Produkt ist in einem Hellblau gehalten und mit einem abnehmbaren Herz-Anhänger bestückt.

Es ist inzwischen gang und gäbe, dass Beats von Zeit zu Zeit Partnerschaften mit anderen Firmen eingeht, um seine Produkte in überarbeiteten Designs und Limited Editions anbieten zu können. Diesmal hat Apples eigene Kopfhörer-Marke mit dem in Tokyo lebenden Grafikdesigner Verdy zusammengearbeitet, dem Gründer des Projekts „Girls Don’t Cry“, dessen Logo das Design der neuen Beats Flex ziert.

Im Zuge der Ankündigung wurde gleichzeitig ein Werbevideo veröffentlicht, in dem das Model Jasmine Daniels mitwirkt. In dem Video trägt sie die Beats Flex im neuen „Girls Don’t Cry“-Design, während sie das Lied „Something I Need“ von Koteri hört, wodurch sie in ihrem kreativen Denken inspiriert wird.

Beats Flex gilt als günstigstes Beats-Modell

Bereits ab diesem Samstag, dem 1. April 2023, wird die neue Special Edition der Beats Flex über die „Girls Don’t Cry“-Webseite erhältlich sein. Mit einem Preis von 89,95€ sind diese damit nicht teurer als die Originalversion.

Die Beats Flex sind als Einsteigermodell bekannt, das, verglichen mit anderen Beats-Produkten, bereits zu einem geringen Preis erworben werden kann. Dennoch handelt es sich hierbei um vollwertige Bluetooth-Kopfhörer.

