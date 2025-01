Home Apps Beanconqeror ist in Version 8.0 verfügbar – das ist neu

Beanconqeror ist in Version 8.0 verfügbar – das ist neu

Kaffee mit all seinen Variationen gehörte auch 2023 wieder zu den Lieblingsgetränken in Deutschland. Bei uns in der Redaktion wird dabei allerdings eher ein Espresso bevorzugt. Doch die Zubereitung eines richtig guten Espressos ist nicht nur Leidenschaft, sondern fast schon eine Wissenschaft. Besondere Aufmerksamkeit sollten dabei den Bohnen und dem Verarbeitungsprozess gewidmet werden. Für die Dokumentation dieser Schritte haben wir bereits in der Vergangenheit die App „beanconqeror“ empfohlen und hier gibt es nun zum Start des Jahres ein großes Update.

Beanconqueror 8.0 ist erschienen

Die App versteht sich als digitales Tagebuch, mit dem sich alle relevanten Daten festhalten lassen. Dazu zählen die Bohnen, der Grad der Rösrtung, der Mahlgrad, die Brühtemperatur. Um die App für die Zukunft fit zu machen, hat der Entwickler den gesamten Unterbau der App geändert. Anbei einmal die vollständigen Release-Notes:

Neue App-Schicht

Die App-Schicht wurde geändert (von Cordova zu Capacitor), bei Problemen bitte info@beanconqueror.com kontaktieren. Damit einhergehend wurden viele Leistungsoptimierungen vorgenommen. Ich möchte hier ein großes Dankeschön an RagingCactus aussprechen, der eine phänomenale Arbeit geleistet hat!

Neue Sprache

Norwegische Unterstützung – Dank an Mehlonious

Bluetooth-Geräte

Neue Unterstützung für Varia AKU Pro & Micro

Neue Unterstützung für eine weitere eureka-typisierte Waage

Ein neues Popup wird angezeigt, in dem das Bluetooth-Gerät ausgewählt werden kann, anstatt dass das zuerst gefundene verbunden wird.

Behebung verschiedener Verbindungs- und Gewichtstransferprobleme mit Acaia-Waagen – Danke an Mimoja

Entfernung der Deaktivierung der Anomalie- / Negativwert-Einstellung – Bitte verwende die Lösung zum Ignorieren des aktuellen Gewichts, falls erforderlich

Hinzufügen eines Energiesparmodus für Drucksensoren (Gewicht wird nur übertragen, wenn sich der Bildschirm im Brühung-Hinzufügen/Editieren Modus befindet und der Typ Espresso ist)

Visualizer

Importiere ein Beanconqueror-Diagramm aus Visualizer (Bluetooth-Gerät benötigt)

NFC/QR-Code

Erstellen und Lesen von NFC-Tags oder QR-Codes für Bohnen mit vordefinierten Aktionen

Brühungen

Sortierung für Brühungen hinzugefügt

Autovervollständigung für Kaffeesorte hinzugefügt

Rahmen für Beste oder Favorit Brühung hinzugefügt

Bohnen

Erweiterte Sortierung für Bohnen

Das Öffnungsdatum für eine Bohne wird festgelegt, wenn der Parameter aktiviert ist.

Einstellungen

Sie können die Wertkarten auf dem maximierten Bildschirm ausblenden

Sonstiges

Korrektur der Berechnungsfunktionen für gefrorene Bohnen / geröstete Bohnen

Reparieren von vertauschten Bildern

Das Gewicht der Rohbohnen wird nun beim Rösten reduziert

Einige Abstände und Sicherheitsabstände korrigiert

Einige technische Änderungen im Code

Kleine Anpassungen

App ist kostenfrei

Wer sich also als Kaffeeliebhaber und Purist bezeichnet, sollte diese App auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Da sie als Universal-App programmiert ist, kann sie sowohl auf dem iPhone, iPad als auch dem Mac installiert werden. Und nun kommt das Beste, die App ist komplett kostenfrei. Deshalb unsere Bitte, lasst dem Entwickler eine nette Spende zukommen.

