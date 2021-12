Home Daybreak Apple Bald separates Gerät zum Aktualisieren der AirPods? | Updates für iOS und Co. erschienen | Sammelklage wegen gefährlicher Apple Watch – Daybreak Apple

Guten Morgen! So wie es scheint, hat Apple ein Gerät entwickelt, mit dem sich die AirPods und die AirPods Max manuell updaten lassen. Darüber hinaus wurden gestern eine Reihe von Updates veröffentlicht, darunter Updates für iOS und macOS. Außerdem sieht sich Apple in den USA mit einer Sammelklage bezüglich der Apple Watch konfrontiert. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Apple entwickelt Gerät zur Aktualisierung der AirPods bzw. AirPods Max

Gerüchten zufolge arbeitet Apple zurzeit an einem separaten Gerät, mit dem sich die AirPods und AirPods Max manuell aktualisieren lassen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden diese durch das iPhone aktualisiert und es gibt keine Möglichkeit seitens der Nutzerinnen und Nutzer, ein Update anzufordern. Jedoch werde auch Apples neues Gerät neues Gerät wohl nicht frei verkäuflich sein. Mehr Details dazu findet ihr hier.

Apple veröffentlicht diverse Software-Updates

Gestern war es wieder soweit: Apple hat Updates für die meisten seiner Betriebssysteme veröffentlicht. So sind zum Beispiel iOS 15.2 und iPadOS 15.2 erschienen. Da das iOS-Update mehr neue Funktionen als üblich enthält, findet ihr hier noch einmal Informationen zu allen Neuerungen. Auch macOS Monterey 12.1 kann seit gestern heruntergeladen werden, welches Shareplay und weitere Neuerungen beinhaltet. Ebenfalls verfügbar sind nun watchOS 8.3, tvOS 15.2 sowie ein Update der Software des HomePod.

Sammelklage wegen gefährlicher Apple Watch

In den USA wurde eine Sammelklage gegen Apple erhoben, da die Apple Watch Nutzerinnen und Nutzer in Gefahr bringe. Genauer gehe es um den Akku der Uhr, der möglicherweise anschwellen und die Uhr dadurch sprengen könne. Tatsächlich seien einige Klägerinnen und Kläger von diesem Problem betroffen gewesen. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple liefert Android-App zum Aufspüren fremder AirTags nach

Nachdem Nutzerinnen und Nutzer hierauf bereits lange warten mussten, hat Apple nun eine App für Android veröffentlicht, mit deren Hilfe fremde AirTags aufgespürt werden können. Mehr dazu hier.

EU verlängert kostenloses Auslands-Roaming

Die Möglichkeit des kostenlosen Roamings wurde verlängert. Damit kann das Handy weiterhin zu Inlandspreisen im EU-Ausland genutzt werden. Mehr dazu hier.

