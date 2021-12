Home Betriebssystem Apple veröffentlicht tvOS 15.2 für alle Nutzer

Apple veröffentlicht tvOS 15.2 für alle Nutzer

Apple hat heute Abend auch ein Update für tvOS veröffentlicht, das von allen Nutzern geladen werden kann. Die Aktualisierung steht ab dem Apple TV HD zum Download zur Verfügung und kann direkt am Apple Tv geladen und installiert werden. Größere Änderungen sind nicht Teil dieses Updates.

Apple hat heute Abend neben den Updates auf iOS 15.2 und iPadOS 15.2, macOS Monterey 12.1 sowie watchOS 8.3 auch ein Update für das Apple TV veröffentlicht. tvOS 15.2 kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Der Update-Prozess lässt sich direkt am Apple TV anstoßen. tvOS 15.2 ist das zweite größere Update von tvOS 15. Die neue Version wird mehr als einen Monat nach dem letzten Update für alle nutzer zum Download zur Verfügung gestellt.

Keine relevanten Neuerungen in tvOS 15.2 enthalten

Apples Updates für tvOS umfassen in der Regel keine gravierenderen Neuerungen oder Änderungen, so ist es auch in diesem Fall. Das Update auf tvOS 15.2 kann ab dem Apple TV HD geladen und installiert werden.

Wenn euch doch eine interessante Neuerung oder Änderung in der neuen Version auffällt, lasst es uns gern in den Kommentaren unter diesem Artikel wissen.

