iTunes-Countdown 2021 Tag 14: Heute „Es ist zu deinem Besten“ für 4,99€ kaufen

Habt Ihr alle fleißig Euer iPhone, iPad und den Mac aktualisiert? Wenn ja, können wir uns heute wieder dem Tagesgeschäft widmen. Auch heute gibt es ein neues Türchen im 2021 Countdown bei iTunes und für heute gibt es wieder eine deutsche Produktion – genauer gesagt, eine Komödie

Sie könnten unterschiedlicher kaum sein: Arthur ist ein konservativer Wirtschaftsanwalt und lebt in einer prächtigen Stadtvilla in Berlin. Kalle ist ein Bauarbeiter mit erhöhtem Aggressionspotential und der harmoniebedürftige Yus arbeitet als Physiotherapeut. Eines haben die drei Schwäger aber gemeinsam: Ihre Töchter haben sich verliebt! Arthurs Tochter Antonia hat ihr Herz an einen linken Weltverbesserer verloren, Kalles Tochter Luna ist einem Aktfotografen verfallen und Yus‘ Tochter Sophie schwänzt heimlich die Schule, um ihre Zeit mit Andi zu verbringen, der Kontakte zur Drogenszene hat. Also schließt das ungleiche Väter-Trio einen Pakt: Die ungeliebten Schwiegersöhne in spe müssen weg! Heimlich begeben sich die selbsternannten „Super-Schwäger“ auf eine aberwitzige Mission, um die Verehrer loszuwerden. Mit allen Mitteln!

-> Hier geht es zum Film

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es ein neues Angebot.

