Auch tvOS 16 Beta 4 für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend auch tvOS 16 in einer vierten Beta für die Entwickler zur Verfügung gestellt. Das kommende Update von tvOS fällt nicht so umfangreich aus, wie die Aktualisierungen der übrigen Systeme von Apple, es erscheint im Herbst für alle Nutzer.

Apple hat an diesem Abend neben iOS 16 und iPadOS 16 Beta 4 und macOS Ventura Beta 4 auch tvOS 16 Beta 4 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Die neue Beta erscheint drei Wochen nach der Verteilung der vorangegangenen Beta.

Das Update kann von Developern auf das Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation geladen und installiert werden.

tvOS 16 erscheint im Herbst für alle Nutzer

Das Update auf tvOS 16 bringt nicht allzu viele neue Funktionen. In dieser Meldung könnt ihr zusammengefasst lesen, was in tvOS 16 neu sein wird. Das Update für alle Nutzer wird im Herbst in der finalen Version zum Download zur Verfügung gestellt.

Die heute Abend verteilte Beta wird sich auf die Behebung verbliebener Fehler und die Verbesserung der allgemeinen Performance und Stabilität von tvOS 16 konzentrieren.

