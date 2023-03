Home Betriebssystem Auch neue ‚Beta für das Studio Display für Entwickler verfügbar

Auch neue ‚Beta für das Studio Display für Entwickler verfügbar

Apple hat auch für das Studio Display eine neue Beta für die Entwickler zur Verfügung gestellt. Beta 4 der Version 16.4 der Studio Display-Software kann von registrierten Entwicklern geladen und installiert werden.

Hierfür muss das Studio Display an einen Mac angeschlossen sein, auf dem auch die aktuelle Beta von macOS Ventura 13.3 installiert ist. Dann kann das Update wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update geladen werden.

Keine Details über Neuerungen in neuer Software bekannt

Die neue Beta folgt eine Woche auf die Verteilung der letzten Testversion von macOS Ventura 13.3 und Studio Display-Software 16.4 an die Entwickler. Die finale Version des Updates wird noch im März erwartet.

Welche Neuerungen Apple in die kommende Version der Software einfließen lassen wird, ist noch nicht bekannt. Fallen euch interessante Beobachtungen in der aktuellen Beta der Studio Display-Software auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

