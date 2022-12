Home Apple Auch in Deutschland: Apple bringt das Self Service-Reparaturprogramm nach Europa

Apples Selbstreparaturprogramm für iPhones und Macs kommt nach Europa. In Zukunft können Kunden auch in Deutschland selbst zum Schraubenzieher greifen, um ihre Geräte zu reparieren. Die Frage ist, ob das für viele Kunden eine attraktive Vorstellung ist.

Apple hat sein Programm für die Selbstreparatur der eigenen Produkte nun auch nach Europa gebracht. Das Unternehmen hatte zuvor bereits angekündigt, dieses Programm auch auf weitere Märkte außerhalb der USA ausweiten zu wollen.

Nun können Kunden in Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Schweden und Großbritannien sowie Frankreich und Belgien auf Wunsch auch selbst an ihren Geräten herumbasteln.

Handbücher und Ersatzteile gibt es bei Apple

Kunden können und sollten zunächst die Handbücher für eine erfolgreiche Reparatur in Eigenregie ihrer Geräte lesen, wie Apple in seiner entsprechenden Ankündigung zum Start des Programms schreibt. Sodann müssen sie ein Reparatur-Kit erwerben, das zu Preisen um die 50 Dollar zu haben ist.

Reparieren können Kunden aktuell ein iPhone 12 / iPhone 13 sowie diverse MacBooks mit Apple Silicon-Chips. Ausgetauscht werden können Verschleißteile wie Akku und Display, die besonders oft von Schäden betroffen sind.

Wie viele Kunden von dem Angebot seit dessen Start in den USA Gebrauch gemacht haben, ist nicht klar. Apple geht damit dem Druck der Regulierungsbehörden und Gesetzgeber aus dem Weg, für eine bessere Reparierbarkeit der eigenen Geräte zu sorgen. Weitere Details zur Ausweitung des Programms finden sich in der Pressemitteilung von Apple. Wollt ihr eure Geräte in Zukunft selbst reparieren?

