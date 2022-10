Home Apple Ask Apple: Neues Supportprogramm für Entwickler ist da

Neben den Labs auf der WWDC führte Apple vor rund einem Jahr auch die „Tech Talks“ und „Meet with App Store Experts“ ein. Darüber können Entwickler direkten Support von Apple-Mitarbeitern zur Entwicklung von Apps erhalten. Zu diesen Programmen gesellte sich jetzt „Ask Apple“ dazu.

Ask Apple umfasst Q&As und Sprechstunden für App-Entwickler. Bei den Q&As haben diese die Möglichkeit, in der Chat-App Slack Fragen zu neuen Frameworks, Funktionen wie der Dynamic Island, Swift, SwitftUI und ähnlichen Dingen zu stellen. Diese werden im Anschluss von Mitarbeitern, welche auf die jeweiligen Themen spezialisiert sind, bearbeitet. Gleichzeitig trifft man dort auch auf andere Entwickler für weiteren Austausch.

Dann gibt es noch die individuellen Sprechstunden, welche sich ebenfalls an einem bestimmten Thema orientieren. In denen nimmt sich ein Apple-Angestellter 25 Minuten für Code-bezogene Unterstützung, Beratung zur Gestaltung, zum Vertrieb und zum Design einer App und für Hilfe zu den App Review Guidelines Zeit. Sprechstunden werden in mehreren Zeitzonen auf mehreren verschiedenen Sprachen über Webex abgehalten.

Ask Apple: Verfügbarkeit

Ask Apple wird eine fortlaufende Reihe sein, wobei die erste Runde am 17. Oktober beginnt und bis zum 21. Oktober dauert. Anmeldungen sind bereits jetzt möglich. Zugänglich ist das Ganze für Mitglieder des Apple Developer Program und des Apple Developer Enterprise Program ohne Aufpreis. Alle Details sind auf dieser Homepage angeführt.

