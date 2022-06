Home Hardware Aqara bringt aktualisierten M1S-Hub mit WPA3 in den Handel

Aqara bringt ab heute eine aktualisierte Version seines M1S-Hub in den Handel und nimmt einige entscheidende Verbesserungen vor. Dieser versteht sich allerdings nur auf Geräte von Aqara und ist nicht mit dem M2 zu verwechseln.

Der aktualisierte M1S (2. Generation)

Optisch gibt es keine Unterscheidungen, Aqara hat Hand an die inneren Werte angelegt. So unterstützt der neue Hub nun die WLAN-Verschlüsselung nach WPA3-Standard. Die neuen Funktionen haben wir einmal in der Übersicht aufgelistet:

Ein leistungsstarker eingebauter 2-Watt-Lautsprecher, mit dem der Hub für Sirenen, Türklingeln und benutzerdefinierte Klingeltöne verwendet werden kann

Ein eingebauter RGB-Lichtring mit konfigurierbarer Helligkeit und Farbe, sodass der Hub als Nachtlicht oder Akzentlicht dienen kann;

Ein voll funktionsfähiger Beleuchtungssensor, der für Automatisierungen in der Aqara Home App verwendet werden kann

Verbesserte Wi-Fi-Konnektivität mit der leistungsstarken 2×2 MIMO Wi-Fi-Antenne und der WPA3-Standardunterstützung, die eine schnellere, sichere und zuverlässigere Verbindung ermöglicht

Der neue Hub unterstützt alle 4 Modi des HomeKit Security Systems, das automatisch mit dem Warnsystem in der Aqara Home App synchronisiert wird.

Insgesamt ein solides Upgrade. Wie wir eingangs schon erwähnt haben, ist der M1S-Hub ausschließlich für das Aqara-Zubehör zugelassen. Dafür können aber insgesamt 128 Devices an den Hub gekoppelt werden. Lediglich der Umstand, dass Wi-Fi-Netzwerke ausschließlich im 2,4 GHZ-Frequenzband unterstützt werden, trübt etwas.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Hub ist ab sofort im Aqara-Store über Amazon verfügbar. Preislich ist der Hub mit knapp 55 Euro überschaubar, zur Einführung lässt sich noch ein 10%-Gutschein direkt auf der Produktseite aktivieren.

