AppSalat: NBA 2K23 Arcade Edition kommt im Oktober zu Apple Arcade

Eigentlich veröffentlicht Apple jeden Monat eine Liste mit Arcade-Spielen, welche ins Sortiment aufgenommen werden. Im Oktober ist es allerdings nur ein Titel, nämlich NBA 2K23 Arcade Edition. Alle wichtigen Details dazu verraten wir im heutigen AppSalat.

Für das Jahr 2021 veröffentlichten die Entwickler des Studios 2K erstmals ein NBA-Spiel über Apple Arcade. Dieses erlaubte einem das Eintauchen in die Welt des Basketballs, wobei man mit echten NBA-Stars in realen Arenen spielt. Weiters bietet das Game einen Multiplayer-Modus für bis zu zwei Freunde und eine Karriere-Simulation. Auch für dieses Jahr erschien ein NBA von 2K und nun wurde NBA 2K23 Arcade Edition angekündigt.

Eine Neuerung dieser Ausgabe ist der „The Greatest“-Modus, in dem man in die Rolle von einer von 20 Basketball-Legenden, wie zum Beispiel Kevin Durant und Michael Jordan, schlüpfen kann. Zusätzlich dazu wurde der Karriere-Modus überarbeitet. In diesem hat man nun die Möglichkeit, einen komplett eigenen Spieler von Beginn an zu trainieren. Eine Liste mit den weiteren Änderungen könnt ihr dem Eintrag im App Store entnehmen:

NBA 2K23 Arcade Edition: Startschuss fällt Mitte Oktober

NBA 2K23 Arcade Edition steht ab dem 18. Oktober zum Download für iOS, iPadOS, macOS und tvOS bereit. Apple Arcade kostet 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr und ist auch in Apple One inkludiert.

