AppSalat: Alternativen zur App Lieferungen

Vor ein paar Tagen gab der Entwickler der App Lieferungen bekannt, dass er in der App in Zukunft nicht mehr alle Features anbieten kann. Warum das so ist und welche Alternativen es gibt, lest ihr in diesem AppSalat.

Lieferungen zeigt bereits seit 2006 an, wo sich eine Lieferung befindet und wann sie bei einem ankommt. Alles, was man dafür tun muss, ist eine Tracking-Nummer oder einen Link zur Sendeverfolgung bereitstellen. Damit solche Apps ordnungsgemäß funktionieren, müssen logischerweise Zugriffe auf die Datenbanken der einzelnen Versandunternehmen erfolgen.

Der Entwickler hinter der App schrieb jetzt auf dem Blog der App, dass er nicht mehr in der Lage dazu ist, die Anbindungen an die Versanddienstleister zu pflegen. Das bedeutet, dass in Zukunft immer weniger Informationen in der App dargestellt werden, sodass man den aktuellen Status zu einem Paket nur mehr über die Webseite des Versandunternehmens findet. Dennoch bemühe man sich, die App nach wie vor so nützlich wie nur möglich zu gestalten.

Leider macht sich das Ganze bereits bemerkbar. Während Daten von größeren Anbietern nach wie vor problemlos abgerufen werden, wie wir auch selbst feststellen können, ist das bei Zustellungen von Amazon nicht mehr der Fall. So war es lange Zeit möglich, eine Bestellung bei Amazon direkt über einen Link in der App zu verfolgen.

Alternativen für Lieferungen

Nun ist es natürlich verständlich, dass man sich nach einer anderen Lösung zur Verfolgung von Lieferungen umschaut. Wir suchten einige für euch raus:

Parcel (iOS/iPadOS (Affiliate-Link), macOS (Affiliate-Link), Web): Parcel ist mit seinem Funktionsumfang Lieferungen wohl noch am ähnlichsten. Um möglichst akkurate Daten zu liefern, werden Tracking-Informationen hier allerdings auf einem Server gespeichert. Dafür funktioniert die Überwachung von Amazon-Lieferungen besser, da die App direkt auf den Account zugreift.

Parcel ist mit seinem Funktionsumfang Lieferungen wohl noch am ähnlichsten. Um möglichst akkurate Daten zu liefern, werden Tracking-Informationen hier allerdings auf einem Server gespeichert. Dafür funktioniert die Überwachung von Amazon-Lieferungen besser, da die App direkt auf den Account zugreift. ParcelTrack (iOS/iPadOS (Affiliate-Link), Web, Android): ParcelTrack bietet keine direkte Integration mit Amazon, auch gibt es hier keine Mac-App. Dafür kann man noch immer über eine Weboberfläche seine Sendungen einsehen und es gibt eine Android-App, was für manche vielleicht auch von Vorteil sein mag.

ParcelTrack bietet keine direkte Integration mit Amazon, auch gibt es hier keine Mac-App. Dafür kann man noch immer über eine Weboberfläche seine Sendungen einsehen und es gibt eine Android-App, was für manche vielleicht auch von Vorteil sein mag. Parcels (iOS (Affiliate-Link), Web, Android) Zum Schluss wollen wir euch noch Parcels vorstellen. Diese ist zwar nur fürs iPhone optimiert und auch die Web-App ist sehr eingeschränkt, dafür werden die Sendungen von sehr vielen Diensten und Unternehmen erkannt. Mitunter werden AliExpress, Bonprix, Gearbest und Zalando neben den üblichen Versandunternehmen unterstützt.

