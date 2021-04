Home Apple Apples VR-Brille soll alle Apple-Geräte des Nutzers entsperren

Apples Brille soll einmal alle weiteren Apple-Geräte eines Nutzers entsperren, ein entsprechendes Patent hat das Unternehmen nun erteilt bekommen. Diese Funktionalität kennen Nutzer bereits in begrenztem Umfang vom Mac und einer Apple Watch.

Apple plant offenbar eine erleichterte Entsperrung seiner Geräte durch ein kommendes AR- oder VR-Headset. Ein Patent beschreibt die Möglichkeit, dass ein Nutzer all seine Geräte mittels der Brille entsperrt. Das patent spricht natürlich nicht von einer AR-Brille oder einem VR-Helm und ist in der üblichen, für Patente bekannten ermüdenden Sachsprache geschrieben, die möglichst viel einschließt und möglichst viel Klarheit ausschließt, dennoch ist der Kern des Gedankens klar: Ein Gerät, das auf dem Kopf getragen wird, soll dazu genutzt werden können, eine Nutzerauthentifizierung durchzuführen, die auch noch verschiedene Abstufungen kennen soll.

Auch bestimmte Entsperrgesten wie etwa eine Augenbewegung können hierbei eine Rolle spielen.

Kommt Apples Brille schon im nächsten Jahr?

Das bewusste Patent wurde 2019 beantragt. Nun wurde das Schutzrecht erteilt, derweil Apple inzwischen ein Fortsetzungspatent beantragt hat. Dies kann entweder geschehen, wenn das Patentamt Teile des ursprünglichen Patents ablehnt oder der Antragsteller zusätzliche Aspekte des ursprünglichen Patents abgedeckt haben möchte.

Apple bringt dem Vernehmen nach bereits im nächsten Jahr ein erstes AR-Headset, eine Präsentation soll laut Bloomberg bereits in diesem Jahr in kleinem Kreis stattfinden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Weiteren Gerüchten nach kommt das VR-Gadget mit bis zu 15 Kameras und wird nicht gerade günstig. Die Gestenerkennung, die das beschriebene patent mit einschließt, könnte durch die angeblich ebenfalls für die Brille geplante Augensteuerung realisiert werden.

