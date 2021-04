Leaker: iPad Mini 6 kaum verändert, iPad Pro 2021 mit Triple-Cam?

Das iPad Mini mag vielleicht noch in diesem Jahr ein Update bekommen, ein neues Design aber womöglich nicht. Neue Leaks deuten die vermeintliche Gestaltung des iPad Mini 6 an und machen wenig Hoffnung auf große Auffrischungen.

Das iPad Mini 6 ist dem aktuellen iPad Mini (Affiliate-Link) womöglich äußerst ähnlich. Einer der etwas bekannteren Leaker hat unlängst Bilder geteilt, die andeuten sollen, wie das iPad Mini der nächsten Generation aussieht.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2r

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 8, 2021