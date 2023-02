Home Daybreak Apple Apples KI-Kongress | Goolge Chrome und Firefox mit Browser-Engine für iOS | Safer Internet Day 2023 – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über den Apple KI-Kongress, Google und Mozilla bereiten Browser-Engine für iOS vor und Apple ist auf dem Safer Internet Day 2023 zugange. Das und mehr gleich hier!

KI-Kongress im Steve Jobs-Theater

Endlich gab es mal wieder ein physisches Event in Cupertino. Apple hielt das erste mal seit 3 Jahren den jährlichen „Ki-Kongress für Mitarbeiter“ physisch im Steve Jobs-Theater ab. Ob sich dies auch bei den diesjährigen Keynotes so abspielen wird, bleibt abzuwarten. Möglicherweise finden aus Kostengründen die Events für nicht-Mitarbeiter weiter virtuell statt. Es wäre jedenfalls ein weiterer Punkt, womit man die Apple Brille vermarkten könnte.

Eigene iOS Engine für Chrome und Firefox

Es wird damit gerechnet, dass Apple dieses Jahr den WebKit-Zwang für Browser aufhebt. Google und Mozilla stehen daher bereits in den Startlöchern, um eine eigene Engine für ihre Browser auf das iPhone zu bringen. Apple bleibt nicht untätig und stellt neue Mitarbeiter für das WebKit-Team ein, um sich im anstehenden Browser-Wettbewerb nicht kampflos geschlagen zu geben.

Mehr Kinderschutz im Internet

Jedes Jahr am 7. Februar startet der Safer Internet Day. Da Apple besonders der Online-Schutz für Kinder am Herzen liegt, sind sie auch diese Jahr wieder präsent und weisen auf genau diesen Umstand hin. Es wird auf Features wie Familienfreigabe, Bildschirmzeit, Kindersicherung und Familiencheckliste hingewiesen und aufgezeigt, wie man als Elternteil sein Kind am besten vor den gefahren des Internets bewahren kann.

Was sonst noch wichtig war

Das war für heute auch schon alles. Euch noch einen angenehmen und erfolgreichen Tag.

