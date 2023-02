Home Apps Skype for Mac: Neue Beta erstmals für Apple Silicon optimiert

Skype for Mac: Neue Beta erstmals für Apple Silicon optimiert

Mittlerweile hat Cupertino von seinen hauseigenen Chips die zweite Generation vorgestellt, wobei der M2 Pro und der M2 Max erst vor wenigen Wochen debütierten. Wie dem auch sei, seit mehr als zwei Jahren kann man verschiedene Mac-Modelle mit Apple Silicon kaufen. Da mutet es umso seltsamer an, wenn millionenfach genutzte Software immer noch nicht nativ für M-Chips verfügbar ist. Dazu zählt auch Skype, doch Microsoft bewegt sich hier endlich

Beta für Skype verfügbar

Grundlegend konzentriert sich Microsoft auf Microsoft Teams, da die Videokonferenzsoftware hier viel stringenter mit Microsoft 365 und SharePoint verknüpft ist. Dennoch bietet man weiterhin Skype an, auch für den Mac. Bisher liegt die Software aber nur als x86-Version und nicht für Apple Silicon vor. Doch kürzlich hat Microsoft eine neue Beta für Skype online gestellt. Die neue Beta in Version 8.94.76.302 liegt als Universal-Binary-Paket mit nativem Code für Apple-Silicon- und Intel-Macs vor. Nativ kompilierte Software für Apple Silicon muss nicht mehr auf die Übersetzungsebene Rosetta 2 zurückgreifen. Bei der Performance wird der Unterschied im Alltag nicht so groß sein, doch die mobilen Mac-Modelle werden dennoch profitieren. Konkret geht es dabei um die Akkulaufzeit sowie die Einbindung der Neural Engine mit Blick auf die Übertragungsqualität der Kamera – hier dürfte es dann bessere Qualität geben.

Veröffentlichungsdatum noch ungewiss

Der Download der Beta ist im Rahmen des Microsoft-Insider-Programms möglich. Da es sich hier um eine Beta handelt, können unter anderem ein höherer Akkuverbrauch oder Crashes auftreten. Zudem ist unklar, wann Skye nativ für Apple Silicon erscheinen wird. Allzu viel Zeit dürfte nicht mehr vergehen, zumindest war Microsoft bei der Anpassung von Microsoft 365, ehemals Office 365 sowie Teams, recht flott unterwegs. Wir gehen davon aus, dass ihr realistisch im April damit rechnen könnt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!