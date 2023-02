Home iPhone iPhone mit FullView-Display: Patent zeigt futuristische Dynamic Island

Apple hat eine neue Methode patentiert, das vollständig flächige Display am iPhone zu realisieren. Dabei wird der Ansatz der Dynamic Island deutlich weiterentwickelt. Am Ende könnte ein iPhone mit einem Display stehen, das so tut, als wäre es eine einzige Bildschirmfläche.

Die Dynamic Island ist Apples jüngster Schritt, die erforderlichen Sensoren auf der Front eines iPhones möglichst gefällig mit dem Ziel eines FullView-Displays in Einklang zu bringen. Die Insel soll mehr oder weniger geschickt davon ablenken, dass ein Teil des Displays nicht über aktive Pixel verfügt. Diesen Ansatz möchte Apple womöglich weiterverfolgen.

Ein neues Patent beschreibt, wie das aussehen könnte: Danach könnten dynamische Anzeigebereiche in Zukunft wandern, indem eine Reihe transparenter Bereiche ihre Position einem bestimmten Schema folgend ändern. Damit wäre es möglich, den Eindruck einer einheitlichen Displayfläche zu erreichen, auch wenn diese nicht an allen Stellen gleich lichtdurchlässig ist. Es soll erreicht werden, dass der Nutzer weder beim Blick auf das Display, noch der Bedienung per Touch-Gesten merkt, dass der Bildschirm nicht überall gleich lichtdurchlässig und berührungsempfindlich ist.

Viele Sensoren unter Glas

Beschrieben wird, wie eine Reihe an Sensoren unter dem Display untergebracht werden können, dazu zählen Sensoren für Beschleunigungsmessung, Kompasssensoren, Feuchtigkeitssensoren, Sensoren zur Erkennung berührungsloser Gesten, Drucksensoren, aber auch Touch ID wird erwähnt.

Daraus sollte man freilich nicht folgern, dass Touch ID wirklich in einer zukünftigen iPhone-Version zurückkehrt, es dürfte sich mehr um eine vorsorgliche Erwähnung handeln, um sich patentrechtlich abzusichern. Ohnehin ist völlig unklar, wann und in welchem Umfang Apple diese Neuerungen in ein iPhone einbauen wird. Vor 2025 ist in dieser Richtung sicher nichts zu erwarten.

