Home Daybreak Apple Apples erstes öffentliches Sprachmodell | iPhone Fold alles andere als tot | iPhone-Akkus werden größer – Daybreak Apple

Apples erstes öffentliches Sprachmodell | iPhone Fold alles andere als tot | iPhone-Akkus werden größer – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Ist das gefaltete iPhone schon vom Tisch? Keineswegs, wie es scheint. Apple arbeitet offenbar noch immer an mehreren Prototypen und man hat ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie ein mögliches Massenprodukt aussehen soll. Die sind durchaus interessant, doch Nutzer werden sich noch gedulden müssen.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Um die gefalteten iPhones gab es seit Jahren immer wieder Gerüchte und Spekulationen, handfeste Fakten allerdings nicht. Nur eins ist klar: Ein iPhone fold gibt es nicht zu kaufen. Allerdings treibt Apple das Projekt offenbar weiter voran und hat recht konkrete Vorstellungen davon, was es am Ende leisten und wie es aussehen soll, das legen neue Einblicke nahe, die mit Details aufwarten, die es so noch nicht gab, hier die Infos.

Apple will es bei KI wirklich wissen

Man kann Apple vielleicht vorhalten, den Trend zu generativer KI lange unterschätzt, vielleicht sogar verschlafen zu haben, aber zuletzt hat man die Dringlichkeit des Themas ganz offensichtlich erkannt, das zeigt auch eine Veröffentlichung, die es in sich hat: Ein kleines, großes Sprachmodell, das in der Art von ChatGPT und Co. auf Zuruf Bilder bearbeitet und aufhübscht, sie könnte es irgendwann einmal ins iPhone schaffen, hier mehr dazu.

Hat das iPhone 16 Plus einen kleineren Akku?

Im iPhone 16-Lineup sollen größere Batterien verbaut werden – aber nicht in allen Modellen. Eins soll sogar mit einer deutlich kleineren Batterie auf den Markt kommen, hier lest ihr mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Prime Video zeigt seit kurzem auch in Deutschland Werbung, wer die nicht sehen will, zahlt extra. Unzulässig, meinen die Verbraucherzentralen und haben Klage eingereicht, hier die Infos.

Sonos gibt ein Update raus.

Sonos aktualisiert seine diversen Lautsprecher auf eine neue Hauptversion, was es damit auf sich hat, lest ihr hier.

Die Personas werden besser.

Apple nimmt sich der Personas auf der Vision Pro an, die bei vielen frühen Nutzern so schlecht ankam. Version 1.1 von visionOS verbessert die Lebensechtheit der Avatare offenbar merklich, hier weitere Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!