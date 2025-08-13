Apples Antwort auf Musk: App Store ist „unvoreingenommen“

Gestern machte Elon Musk auf sich aufmerksam, indem er Apple Wettbewerbsverzerrung durch manipulierte Chart-Platzierungen in seinem App Store vorwarf. Auf X kündigte er rechtliche Schritte an, Apple reagiert umgehend.

Apple gibt gegenüber Bloomberg an, dass der App Store „fair und unvoreingenommen“ aufgebaut sei. Apple präsentiere „Tausende von Apps […] mit algorithmischen Empfehlungen und kuratierten Listen, die von Experten anhand objektiver Kriterien ausgewählt wurden“, schreibt Bloomberg-Redakteur Mark Gurman auf X.

Elon Musk kündigt Klage an

Am Dienstag hat Elon Musk Apple Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen und eine Klage angedroht: „Apple verhält sich auf eine Weise, die es jedem KI-Unternehmen außer OpenAI unmöglich macht, Platz 1 im ‌App Store‌ zu erreichen, was eindeutig einen Verstoß gegen das Kartellrecht darstellt. xAI wird umgehend rechtliche Schritte einleiten“.

Sowohl mit Apple als auch mit Altman hatte Musk in der Vergangenheit bereits Probleme. Nach der Übernahme Twitters durch Elon Musk zog sich Apple aus dem Werbegeschäft zurück und ließ seine Support-Accounts verwaisen. Als Apple die Partnerschaft mit OpenAI bekannt gab, kündigte Musk an, iPhones mit ChatGPT-Integration aus Datenschutzgründen inkompatibel mit Teslas machen zu wollen. Gegen OpenAIs Sam Altman erhob Musk schwere Vorwürfe, nachdem dieser mit Microsoft kooperierte.