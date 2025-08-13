iPhone 17 Air: Mit abgespecktem A19 Pro?

Wenn es um Prozessoren geht, rüstet Apple seine iPhones seit Jahren dem Preis entsprechend mit schwächeren oder stärkeren Chips aus. Während das Basis-iPhone und die Pro-Version diesem bewährten Muster 2025 treu bleiben dürften, ist unklar, wo Apple das neue iPhone 17 Air platziert. Nun gibt es wenige Wochen vor der Vorstellung neue Informationen dazu.

Diese stammen von einem chinesischen Leaker namens Fixed Focus Digital, der in der Vergangenheit des Öfteren richtig lag. Unter anderem sagte er den namen des iPhone 16e richtig voraus. Auf Weibo äußert er sich nun über die Prozessoren der iPhone 17-Reihe. Demnach bekommt das iPhone 17 einen A19, das iPhone 17 Pro einen A19 Pro. Dieser kommt wohl standesgemäß mit einer 6-Core GPU.

iPhone 17 Air mit weniger Grafikleistung

Das dazwischen angesiedelte iPhone 17 Air, welches es 2025 zum ersten Mal in diesem Formfaktor geben wird, platziert Apple auch leistungs-technisch dazwischen. Den Informationen des Leakers nach kommt hier ein abgeschwächter A19 Pro zum Einsatz, der auf einen Grafik-Kern verzichtet. Statt einer 6-Core GPU setzt das 17 Air auf eine 5-Core GPU.

Diese Meldung reiht sich ein in jede Menge Informationen, die wir über das neue Air-Modell sammeln konnten. In weniger als einem Monat wissen wir dann mehr. Vermutlich wird Apple die neuen iPhones am 09. September vorstellen.