Home Apple Watch Apple Watch Ultra: Wissenswertes zu Akkugröße und Einschränkungen der Laufzeit

Apple Watch Ultra: Wissenswertes zu Akkugröße und Einschränkungen der Laufzeit

Die neue Apple Watch Ultra kommt mit einer Akkuladung deutlich weiter, als jede andere Apple Watch. Das geht natürlich nur mit einem größeren Akku. Wie die Batterie ausgefallen ist und welche Einschränkungen es hinsichtlich der neuen Angaben zur Laufzeit gibt, ist nun bekannt geworden.

Apples neues Top-Modell im Apple Watch-Lineup ist die Apple Watch Ultra. Sie ist mit 49 mm Diagonale nicht nur größer, als alle anderen Modelle, sie läuft auch länger mit einer Akkuladung. Das erfordert wenig überraschend eine größere Batterie.

Apple spricht in seiner Präsentation und auch den technischen Angaben wie üblich nur von Stunden, nicht von Kapazitäten. So soll die Apple Watch Ultra im Normalbetrieb rund 36 Stunden durchhalten. Das ist viel und der Akku ist auch entsprechend dimensioniert, das zeigen Unterlagen, die bei Behörden zum Zweck der Zertifizierung eingereicht worden waren.

So groß ist der Akku in der Ultra-Uhr

Der Akku in der Apple Watch Ultra fasst danach 542 mAh – eine Menge, schaut man sich dies im Vergleich an: In der Apple Watch S8 45 mm sind es immerhin noch 308 mAh, 282 mAh in der kleineren Version der S8.

In der neuen Apple Watch SE 40 und 44 mm stecken Akkus, die 245 respektive 296 mAh fassen.

Akkus in S8-Modellen sind geschrumpft

Übrigens ist der Akku in der neuen Apple Watch Series 8 kleiner geworden. In der 41 mm-Version nur minimal, aber in der Apple Watch S7 45 mm steckte noch ein 398 mAh fassender Akku.

Ob sich dieser Schwund auch in der Laufzeit bemerkbar machen wird, muss abgewartet werden.

Weitere Einschränkungen der Ultra-Laufzeit

Die 36 Stunden Akkulaufzeit der Ultra sind allerdings nicht ganz so eindrucksvoll, nimmt man die Einschränkungen wahr, die mit dieser Prognose verbünden sind. Wird nämlich LTE genutzt, fällt diese Zeit auf 18 Stunden.

Bei 36 Stunden Laufzeit wird mit acht Stunden LTE-Nutzung und 28 Stunden in Verbindung mit dem iPhone kalkuliert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!