Apple Watch Ultra: Mikro-LED-Display zu teuer, Start später

Die Apple Watch Ultra wird wohl erst in drei Jahren ein Mikro-LED-Display erhalten. Apple arbeitet dem Vernehmen nach schon seit Jahren an dieser Technologie, um sie in einige neue Produkte zu bringen. Der Zeitplan rutschte Einschätzungen nach zuletzt aber um ein Jahr nach hinten.

Apple möchte in Zukunft verschiedene seiner Produkte mit einem Mikro-LED-Display ausstatten. Den Anfang machen soll hier allem Anschein nach die Apple Watch Ultra. Zwischenzeitlich war vermutet worden, schon in zwei Jahren könnte eine Apple Watch Ultra auf den Markt kommen, doch danach sieht es jetzt eher nicht mehr aus.

Der taiwanische Marktforschungsspezialist Trendforce geht nun mehr davon aus, dass Apple nicht vor 2026 eine Apple Watch Ultra mit Mikro-LEDs vorstellen wird, wie südkoreanische Medien zuletzt berichten. Auch der bekannte und als treffsicher geltende Analyst Ross Young war zuvor schon dieser Auffassung.

Apple investiert kräftig für mehr Unabhängigkeit von Samsung

Wie Trendforce nun schätzt, wurde der Einstieg in die Massenproduktion nun zum zweiten Mal verschoben, sodass sie nun im ersten Quartal 2026 anlaufen könnte. Grund dafür sollen die hohen Herstellungskosten sein.

Apple hat Berichten nach mehr als eine Milliarde Dollar in die Entwicklung neuer Displaytechnologien gesteckt, hauptsächlich mit dem Ziel, unabhängiger von Samsung Display zu werden, von wo man noch immer die meisten Panels für iPhone und Co. bezieht. Dadurch wiederum wird Apple recht deutlich Samsungs Preissetzungsmacht ausgesetzt, was in Cupertino eine unbeliebte Vorstellung ist.

MikroLEDs punkten durch besseren Kontrast und Farbtreue sowie größere Helligkeit bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch.

