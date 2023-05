Home Hardware Apple Watch Ultra-Konkurrenz: Garmin launcht Pro-Variante der aktuellen Fenix 7 und Epix

Apple Watch Ultra-Konkurrenz: Garmin launcht Pro-Variante der aktuellen Fenix 7 und Epix

Vergangenen Herbst stellte Apple seine Apple Watch Ultra vor und noch während der Keynote gab der Aktienkurs von Garmin deutlich nach. Garmin selbst reagierte mit einigen tweets, nun steht wieder die Hardware im Vordergrund. Konkret gibt es sowohl von der Fenix 7 als auch der aktuellen Epix jeweils eine neue Pro-Variante. Wir haben die Details.

Pro-Version bohrt Bestandsmodell auf

Die Fenix 7 Pro und die Epix Pro sind als jeweilige Abrundung nach oben der bereits bestehenden Modelle zu verstehen und bieten bis auf wenige Ausnahmen die gleiche Ausstattung an. Die beiden neuen Modell-Varianten sind in drei Größen mit 42 mm, 47 mm und 51 mm erhältlich und kommen auf Akkulaufzeiten von bis zu 31 Tagen (epix) beziehungsweise bis zu 37 Tagen (fenix 7). Mit dem Aktivieren des integrierten GPS kann eine Laufzeit von bis 58 Stunden für die Epix Pro bzw. 122 Stunden für die Fenix eingeplant werden. Beide Pro-Modelle teilen sich die nachfolgend gelistete Ausstattung:

Integrierte LED-Taschenlampe: Verfügbar für alle Größenoptionen, variable Intensitäten, ein rotes Sicherheitslicht und ein Strobe-Modus sorgen für mehr Bewusstsein beim Training im Dunkeln.

Verfügbar für alle Größenoptionen, variable Intensitäten, ein rotes Sicherheitslicht und ein Strobe-Modus sorgen für mehr Bewusstsein beim Training im Dunkeln. Herzfrequenzsensor: Verbesserte optische Sensoren und sportspezifische Algorithmen bieten eine verbesserte Leistungsverfolgung für eine größere Vielfalt von Aktivitäten, was es vereinfacht, ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, wie der Körper auf Bewegung reagiert.

Verbesserte optische Sensoren und sportspezifische Algorithmen bieten eine verbesserte Leistungsverfolgung für eine größere Vielfalt von Aktivitäten, was es vereinfacht, ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, wie der Körper auf Bewegung reagiert. Ausdauer-Score: Messen Sie, wie einfach es ist, längere Anstrengungen aufrechtzuerhalten, während Sie auch Trainingsdaten wie VO2 max, kurz- und langfristige Trainingslasten und mehr aus allen anderen sportlichen Aktivitäten berücksichtigen.

Messen Sie, wie einfach es ist, längere Anstrengungen aufrechtzuerhalten, während Sie auch Trainingsdaten wie VO2 max, kurz- und langfristige Trainingslasten und mehr aus allen anderen sportlichen Aktivitäten berücksichtigen. Hill Score: Beurteilen Sie, wie einfach es ist, bergauf zu laufen, indem Sie die Laufstärke bei steilen Anstiegen und die Laufdauer bei langen Anstiegen messen und gleichzeitig den Fortschritt im Laufe der Zeit basierend auf VO2 max und der Trainingsgeschichte bewerten.

Beurteilen Sie, wie einfach es ist, bergauf zu laufen, indem Sie die Laufstärke bei steilen Anstiegen und die Laufdauer bei langen Anstiegen messen und gleichzeitig den Fortschritt im Laufe der Zeit basierend auf VO2 max und der Trainingsgeschichte bewerten. Up Ahead: Sehen Sie sich bestimmte laufende POI-Kontrollpunkte (Point of Interest) wie Hilfsstationen direkt auf einer Karte an, um ein besseres Verständnis dafür zu erhalten, was vor uns liegt.

Sehen Sie sich bestimmte laufende POI-Kontrollpunkte (Point of Interest) wie Hilfsstationen direkt auf einer Karte an, um ein besseres Verständnis dafür zu erhalten, was vor uns liegt. Wetterkarten-Overlays: Sehen Sie sich die bevorstehenden Wetterbedingungen leichter an.

Sehen Sie sich die bevorstehenden Wetterbedingungen leichter an. Relief-Schattierung: Lesen Sie schnell topografische Karten für ein Blick.

Lesen Sie schnell topografische Karten für ein Blick. Zusätzliche vorinstallierte Aktivitäten: Wildwasser-Rafting, Motocross, Overlanding und Dutzende anderer neuer Aktivitäten helfen den Benutzern, aktiv zu bleiben.

Unterschiede gibt es beim Display und der Displayabdeckung. Die Epix Pro bekommt ein AMOLED-Display, dafür nur normales Saphirglas. Die Fenix 7 Pro bekommt ein MIP-Display und ein Power Saphirglas. Außerdem lässt sich bei der Epix Pro das Band einfach austauschen und soll so ein Begleiter für alle Situationen im Alltag sein.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Oben haben wir die neuen Funktionen aufgelistet, hier noch einmal eine Übersicht der wichtigsten Keyfeatures der Epix Pro und der Fenix 7:

Multisport-Smartwatch im exklusiven und sportlichen Design mit brillantem und hochauflösendem 1,2-Zoll“, 1,3-Zoll“, 1,4-Zoll“ AMOLED (epix Pro) oder MIP (fenix 7 Pro) Touchdisplay

Solar Displays mit Power Glass oder Power Sapphire Glass (fēnix 7 Pro)

Beide Serien in drei Größen verfügbar: 42 mm, 47 mm, 51 mm

Hochpräzise Streckenaufzeichnung durch Multi-Frequenz Empfang, SatIQ-Technologie und ABC-Sensoren, sowie Navigationsfunktionen wie RoundTrip Routing & AroundMe,

Automatische Unfallbenachrichtigung und Notfallhilfe (manuell) sowie Sicherheits- und Trackingfunktionen

Mehr als 80 Sport- und Outdoor-Apps, u.a. Laufen, Radfahren, HIIT, Inline-Skating, BMX, Motorrad und diverse Teamsportarten

Lange Akkulaufzeit von bis zu 31 Tagen im Smartwatch-Modus und 58 Stunden im GPS-Modus (Epix Pro mit 51 mm)

Ultra-lange Akkulaufzeit von bis zu 37 Tagen im Smartwatch-Modus und 122 Stunden im GPS-Modus (fenix 7X Pro)

Workouts mit animierten Übungen und Trainingspläne direkt auf der Smartwatch

Internationale Topo Karten sowie Golf- und SkiView-Karten inklusive Pisteninformationen und Langlaufloipen

Ganztägiges Gesundheits- und Fitnesstracking mit der neuesten Sensorgeneration, inkl. Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Body Battery, Stresslevel und Pulse Ox, Atemfrequenz, VO2max, Zyklus- und Schwangerschaftstracking, u.v.m.

Umfangreiche Sport- und Trainingsfunktionen inklusive Trainingsbelastung und Erholungszeiten

Erweiterte Schlafanalyse mit Sleep Score zur Schlafqualität und Insights direkt auf der Smartwatch

Smarte Features: Garmin Pay, Garmin Music und Smart Notifications, Kompatibilität mit Garmin Connect

QuickFit-Wechselarmbänder in verschiedenen Farben und Materialien (Leder, Nylon, Titan)

Mindestens 850 Euro werden fällig

Wie auch bei der Apple Watch Ultra muss die Geldbörse über genügend Reserven verfügen. Los geht es 849,99 Euro für dieFenix 7 Pro in der kleinsten Größe mit 42 mm. Wer die 51 mm mit Saphirglas haben möchte, zahlt 1099,99 Euro. Die Epix Pro kostet in allen Varianten 100,00 Euro mehr. Für die kleine Variante mit 42 mm werden also 949,99 Euro fällig und geht dementsprechend bis 1149,99 Euro für die größte Variante mit 51 mm.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!