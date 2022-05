Home Deals Apple Watch Series 7 mit LTE rund 50€ günstiger

Apple Watch Series 7 mit LTE rund 50€ günstiger

Die Apple Watch Series 7 ist die beste Smartwatch, die man auf dem Markt kaufen kann – besonders, wenn man ein iPhone hat. Doch die Wahrnehmung der Series 7 ist insofern ungerecht, da die Erwartungen im Vorfeld mit Blick auf die Gerüchteküche wohl etwas überzogen waren. Denn das größere Display der Series 7, welches erstmals eine QWERTZ-Tastatur anbietet, ist im Alltag ein wirklicher Mehrwert.

Rund 50 Euro günstiger

Uns ist bewusst, dass Apple in weniger als sechs Monaten eine neue Apple Watch vorstellen wird, was die Series 7 aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht unattraktiver macht. Das größere Display sowie die Unwägbarkeiten, ob Apple wirklich neue Gesundheitssensoren vorstellen wird, sind kein Grund, einen Kauf weiter aufzuschieben. Zumal sich auf die Version mit LTE in der Version aus Aluminium knapp 10% sparen lassen. So gibt es die Series 7 LTE mit dem einfachen Armband in der Farbe Mitternacht schon für knapp 500€:

Series 6 ebenfalls günstiger

Das größere Display empfinden wir sehr wohl als lohnenswertes Upgrade, doch wer mit der Series 6 vorlieb nehmen kann, darf sich ebenfalls über ein Angebot freuen. Die Version mit LTE mit 44mm in space grey mitsamt schwarzen Sportarmband gibt es für unter 450 Euro.

